FC Bayern: "Wir wollen nicht darüber reden"

SID 25.11.2025 • 18:03 Uhr Sportvorstand Max Eberl hofft, dass die Erfolgsserie beim FC Arsenal hält. Einst träumte er von einem Engagement bei den Gunners.

Voller Vorfreude hat sich Bayern München auf den Weg zum Gipfeltreffen in London gemacht.

„Wir wollen diese kontrollierte Euphorie weiter beibehalten und nicht an ein Negativerlebnis denken“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Flughafen München. Am Mittwochabend (21.00 Uhr) ist der deutsche Rekordmeister beim FC Arsenal in der Champions League zu Gast. Die „große Aufgabe“ gehe man mit „breiter Brust“ an.

Die Engländer liegen in der Königsklasse nach vier Siegen aus vier Spielen auf Platz zwei punktgleich mit dem Tabellenführer aus München. An ein mögliches Ende der Serie von 18 Spielen ohne Niederlage will Eberl keinen Gedanken verschwenden.

Eberl erwartet „intensives“ Bayern-Spiel

„Wir wollen einfach nicht darüber reden. Wir wollen es gar nicht thematisieren“, sagte der 52-Jährige. Vielmehr wolle man das, „was wir jetzt geschaffen haben, weiter ausbauen, weiter reiten.“

Allerdings erwarte die Bayern ein „intensives Spiel“. Der Spitzenreiter der Premier League sei eine „Top-Mannschaft“ mit einem ähnlich hohen Pressing wie Bayern selbst. Auf wen man besonders aufpassen müsse? „Ich finde, bei Arsenal ist es die Mannschaft. Jeder mit seinen Qualitäten“, antwortete Eberl, der einst selbst von einem Engagement bei den Gunners geträumt hatte.

Eberls Arsenal-Träume

„Ich wurde gefragt, als ich in Gladbach war, wovon ich träume“, erklärte Eberl: „Richtigerweise wurden von meiner Seite Bayern und Arsenal genannt. Das hat sich erledigt. Ich bin jetzt bei einem meiner Traumvereine.“