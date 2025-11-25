FC Bayern: Eberl reagiert auf Kane-Gerüchte

Maximilian Lotz , Benjamin Zügner 25.11.2025 • 17:26 Uhr Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu den in Spanien lancierten Spekulationen um Harry Kane und den FC Barcelona.

Max Eberl lassen die zuletzt in Spanien aufgekommenen Wechselgerüchte um Harry Kane weitestgehend kalt.

„Ehrlicherweise habe ich es registriert, aber nicht mehr und nicht weniger“, sagte der Sportvorstand des FC Bayern vor dem Abflug zum Champions-League-Kracher beim FC Arsenal (Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER) und kündigte zeitnahe Vertragsgespräche mit Kane an: „Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin.“

Barca-Gerüchte? Auch Kane äußert sich

Der 32 Jahre alte Torjäger steht noch bis 2027 bei den Münchnern unter Vertrag. Kürzlich hatte die Mundo Deportivo berichtet, dass der FC Barcelona Kane im Falle eines Abgangs von Robert Lewandowski als Wunschstürmer Nummer eins auserkoren habe.

Kane selbst hat nach eigener Aussage noch keinen Gedanken daran verschwendet. „Ich habe mit niemanden Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern auch noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, sagte Kane der Bild.

Eberl: „Keine Sorgenfalten“ wegen Kane

Auch für Eberl vermittelt Kane mit seinen Leistungen auf dem Platz den Eindruck, dass er sich rundum wohl fühlt. „Er ist in der Form seines Lebens. Jetzt drücken wir ihm alle die Daumen, dass er beim Ballon d’Or auch eine Rolle spielt“, betonte Eberl.

Dies sei gerechtfertigt, da er „quasi als spielender Goalgetter“ agiere, „der sich auch nicht zu schade ist, in der Defensive seinen Einsatz zu bringen“.