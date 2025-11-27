"Manuel Neuer lässt sich sein Alter anmerken"

SPORT1 27.11.2025 • 11:41 Uhr Der FC Bayern kassiert im Champions-League-Topspiel seine erste Saisonniederlage. Manuel Neuers Patzer werden in England aufmerksam registriert.

Der FC Bayern hat im Champions-League-Topspiel den „Kampf der Titanen“ beim FC Arsenal (1:3) verloren - und die Umstände der ersten Saisonniederlage der Münchener beschäftigen auch die internationalen Medien.

Die beiden schwachen Momente von Manuel Neuer bei zwei Gegentoren sind speziell auch in England ein größeres Thema. Das vielgelesene Boulevardmedium Daily Mail widmete Neuers Fehler beim 3:1 von Gabriel Martinelli und den spöttischen Reaktionen englischer Fans gar einen eigenen Artikel. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zum Spiel zusammen.

England

Daily Mail: „Die Gunners zerreißen den Mantel der Unbesiegbarkeit der Deutschen, während Mikel Arteta Vincent Kompany mit einem eindrucksvollen Sieg in der Champions League eine Lektion erteilt.“

Über Neuer: „Fans verspotten Manuel Neuer, nachdem der Bayern-Torhüter, 39, von Gabriel Martinelli blamiert wird. [...] Neuer, allgemein anerkannt als einer der besten Torhüter seiner Generation, ist bekannt dafür, sich weit vorn zu positionieren, um seine Verteidiger zu unterstützen - aber diesmal ist es böse schief gelaufen. Der erfahrene Schlussmann wurde dafür von den Fans in den sozialen Medien schnell verhöhnt.“

Goal.com: „Harry Kane wird von Teenager Lennart Karl überstrahlt, während Manuel Neuer sich sein Alter anmerken lässt, als die Ungeschlagen-Serie in der Champions League endet.“

The Guardian: „Es wurde als Duell der zwei besten Teams Europas angekündigt, und an diesem kalten Abend im Norden Londons fühlte es sich auch so an.“

The Sun: „Die Kunst des Spiels. Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch. Tottenham am Sonntag, Harry Kane am Mittwoch. Was für eine Woche für Mikel Artetas Arsenal – sie haben denen, die sie am meisten hassen, ordentlich eins übergebraten.“

Independent: „Die Demontage des FC Bayern beweist, dass Arsenal die beste Mannschaft Europas ist.“

The Telegraph: „Nachdem Arsenal nur drei Tage zuvor mit einem überzeugenden Derbysieg gegen Tottenham Hotspur Nordlondon für sich beansprucht hatte, setzte das Team heute Abend ein noch deutlicheres Ausrufezeichen. Auch Europa ist in Sichtweite, nachdem sie Bayern München mit einem beeindruckenden Sieg – der ersten Saisonniederlage im 19. Spiel – souverän besiegt und sich damit die Tabellenführung in der Champions League gesichert haben.“

The Mirror: „Now you’re gunner believe us – Arsenal bekräftigt seine Champions-League-Ambitionen, da die Gunners Bayern München und den alten Rivalen Kane besiegen. Die Entwicklung von Arsenal ist in vollem Gange, während Mikel Arteta alles auf eine Karte setzt, um Bayern München zu schlagen.“

Spanien

Marca: „Die Champions League hat einen sehr ernsthaften Spitzenreiter - Arsenal überrollt Bayern. Es wurde ein Duell der Titanen erwartet, und es enttäuschte nicht, zumindest im ersten Durchgang. Nach der Pause wurde es zu einem echten Arsenal-Schauspiel.“

As: „Der Schrecken Europas! Ist dies das Jahr der Gunners? Es war ein vorweggenommenes Finale, und das Team von Mikel Arteta ging als Sieger hervor. November ist viel zu früh, um die Trophäe zu vergeben, aber der Sieg ist zumindest ein klares Statement. Und das, obwohl der sehr junge Karl und der sehr erfahrene Neuer Arsenal zeitweise in Bedrängnis brachten. Doch diesem Arsenal kann niemand das Wasser reichen.“

Über Neuer: „Der Fehler des Jahres. Neuer leistet sich eine falsche Verkabelung, die Sie sehen und nicht verstehen werden.“

Mundo Deportivo: „Arsenal ist der Favorit auf den Gewinn der Champions League. Das sagen die Zahlen, aber auch die Eindrücke. Sie setzten sich klar gegen Bayern München durch, das am eigenen Leib spürte, wie schwierig es ist, gegen das am besten verteidigende Team Europas zu bestehen.“

Frankreich

L‘Équipe: „Arsenal beendet die Ungeschlagenheit des FC Bayern auf eindrucksvolle Weise.“

Italien

Corriere della Sera: „Manuel Neuer, Wahnsinn gegen Arsenal: Er geht ins Mittelfeld und kassiert ein Gegentor (aber er bereut es nicht).“

Österreich

Kronen-Zeitung: „Einen rabenschwarzen Tag erwischte Goalie Manuel Neuer, der mit einem wilden Ausflug das dritte Gegentor verschuldete. Für die Münchner war es die erste Pleite in dieser Saison und im fünften Ligaphasenspiel der erste Punkteverlust.“

Kleine Zeitung: „Arsenal entzaubert Bayern.“

Schweiz

Blick: „Starkes Arsenal fügt Bayern die erste Saison-Niederlage zu. Vor allem in der zweiten Halbzeit nutzen die Gunners die Fehler der Münchner eiskalt aus.“