Rot-Schock für den FC Bayern bei PSG!

Christopher Mallmann 04.11.2025 • 22:06 Uhr Luis Díaz zaubert in Paris, dann erlaubt er sich ein unüberlegtes Einsteigen gegen Achraf Hakimi und fliegt vom Platz.

Erst zaubert er, dann muss er runter: Luis Díaz ist beim Champions-League-Kracher (Endstand 2:1 aus Bayern-Sicht) in Paris mit Rot vom Platz geflogen.

Der Kolumbianer, der mit zwei Toren für die frühe 2:0-Führung des FC Bayern gesorgt hatte, räumte PSG-Rechtsverteidiger Achraf Hakimi mit beiden Beinen von hinten ab (45.+3). Dabei traf er den 27-Jährigen am Sprunggelenk.

Hakimi wälzte sich auf dem Rasen, hielt sich weinend beide Hände vors Gesicht. RMC Sport sprach von einer „schrecklichen Grätsche“ von Díaz.

Rot für Díaz

Zunächst zückte Schiedsrichter Maurizio Mariani nur die Gelbe Karte, ehe er vom VAR an den Bildschirm gebeten wurde. Nach kurzer Zeit kehrte der Italiener zurück und schickte Díaz vom Platz (45.+7).

Zuvor hatte er Kapitän Manuel Neuer zu sich gebeten. Was er dem Keeper sagte, ließ sich zunächst nicht auflösen.

„Das ist eine südamerikanische Doppel-Grätsche. So oft gesehen in der Intensität von hinten, da kann man nicht diskutieren“, befand Mats Hummels bei Amazon Prime.

Hakimi verletzt raus

Kurz darauf hatte Mariani zur Halbzeit gepfiffen. Hakimi wurde verletzt ausgewechselt, für ihn kam Senny Mayulu (45.+7).

„Unnötig. Übermotiviert. Er springt ab. Er springt mit beiden Beinen, kann seine Bewegung nicht mehr richtig kontrollieren. Er trifft ihn auch mit der offenen Sohle, mit hoher Intensität. Eigentlich kommt alles zusammen. Und das in so einem ungefährlichem Raum. Völlig überflüssig. Rote Karte absolut berechtigt. Für mich zwingend“, analysierte DFB-Lehrwart Lutz Wagner bei Amazon Prime.

Díaz hatte die Bayern mit einem Doppelpack in Führung geschossen (4./32.). Ein Tor von Ousmane Dembélé wurde wegen Abseits wieder aberkannt.