Sorge um Burkardt: "Er geht morgen früh direkt ins Krankenhaus"

Eintracht Frankfurt sorgt sich um seine „Lebensversicherung“ Jonathan Burkardt. Der Stürmer-Star musste bei der 0:3-Pleite in der Champions League gegen Atalanta Bergamo verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Sorge um Frankfurts Stürmer-Star
In der 55. Minute ging Burkardt ohne Gegnereinwirkung zu Boden und fasste sich an die linke Wade. Wenig später humpelte der Sommerneuzugang - gestützt von zwei Betreuern - vom Feld.
So steht es um Burkardt
Trainer Dino Toppmöller bestätigte nach dem Abpfiff bei DAZN: „Er hat eine Thematik mit der Wade.“
Nun gehe es erstmal darum, das MRT abzuwarten. „Er geht morgen früh direkt ins Krankenhaus. Dann müssen wir die Diagnose erstmal abwarten.“
Ansgar Knauff fügte hinzu: „Ich glaube, es ist an der Wade etwas passiert. Wir hoffen alle, dass es nicht so schlimm ist, werden es aber wahrscheinlich erst die Tage erfahren.“
„Er geht nicht einfach so vom Platz“
DAZN-Expertin Turid Knaak erinnerte an Burkardts Zeit bei seinem vorigen Arbeitgeber Mainz 05. „Das hat man letztes Jahr bei Mainz, ein-, zweimal gesehen. Er geht nicht einfach so vom Platz, wenn er nicht wirklich was hat. Im Worst Case sind das wahrscheinlich einige Wochen Ausfallzeit.“
Innerhalb von fünf Minuten fiel die Eintracht nach Burkardts Verletzung komplett auseinander. Ademola Lookman (60.) knackte die Defensive der Eintracht erstmals, die zuvor bei zwei Pfostentreffern Glück hatte. Ederson (62.) und Charles De Ketelaere (65.) erhöhten wenig später.