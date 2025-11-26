Sorge um Burkardt: "Er geht morgen früh direkt ins Krankenhaus"

Julius Schamburg 26.11.2025 • 23:45 Uhr Jonathan Burkardt muss in der Champions League verletzt raus. Trainer Dino Toppmöller erklärt, wie es um den Stürmer-Star von Eintracht Frankfurt steht.

In der 55. Minute ging Burkardt ohne Gegnereinwirkung zu Boden und fasste sich an die linke Wade. Wenig später humpelte der Sommerneuzugang - gestützt von zwei Betreuern - vom Feld.

So steht es um Burkardt

Trainer Dino Toppmöller bestätigte nach dem Abpfiff bei DAZN: „Er hat eine Thematik mit der Wade.“

Nun gehe es erstmal darum, das MRT abzuwarten. „Er geht morgen früh direkt ins Krankenhaus. Dann müssen wir die Diagnose erstmal abwarten.“

Ansgar Knauff fügte hinzu: „Ich glaube, es ist an der Wade etwas passiert. Wir hoffen alle, dass es nicht so schlimm ist, werden es aber wahrscheinlich erst die Tage erfahren.“

„Er geht nicht einfach so vom Platz“

DAZN-Expertin Turid Knaak erinnerte an Burkardts Zeit bei seinem vorigen Arbeitgeber Mainz 05. „Das hat man letztes Jahr bei Mainz, ein-, zweimal gesehen. Er geht nicht einfach so vom Platz, wenn er nicht wirklich was hat. Im Worst Case sind das wahrscheinlich einige Wochen Ausfallzeit.“