Díaz-Sperre offiziell! Bayern plant Protest

Stefan Kumberger 21.11.2025 • 21:06 Uhr Nach dem Platzverweis in Paris steht nun die Strafe für Luis Díaz fest. Der FC Bayern lag mit seiner Einschätzung falsch.

Der FC Bayern muss in der Champions League länger als gedacht auf Stürmer Luis Díaz verzichten.

Die UEFA sperrte den Kolumbianer nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele. Trainer Vincent Kompany hatte noch am Freitagvormittag erklärt, er gehe von einer Sperre für nur ein Spiel aus.

„Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist“, hatte Kompany gesagt und Zustimmung von Sportdirektor Christoph Freund erhalten: „Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.“

Bayern-Einspruch noch offen

Wenig später verkündete die UEFA die Sperre für drei Begegnungen.

Nach SPORT1-Informationen hatte Bayern die Begründung der Sanktion am Freitag beim europäischen Fußballverband angefordert, um dagegen vorzugehen, da ihnen der Umfang von drei Spielen zu hoch auffällt. Das Urteil ist also womöglich noch nicht final gesprochen.

Damit würde der 28-Jährige in den Spielen beim FC Arsenal (Mittwoch), gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) fehlen.

Díaz hatte gegen PSG nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für die Bayern erzielt.

