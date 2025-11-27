Mbappé bricht Lanze für Alonso: "Normal, dass die Leute reden"

SPORT1 27.11.2025 • 07:01 Uhr Kylian Mbappé liefert bei Olympiakos Piräus ein beeindruckendes Spiel ab. Der Torjäger ist erleichtert, dass der Negativlauf vorbei ist - und stellt sich hinter Xabi Alonso.

Die Unruhe war groß, doch Kylian Mbappé hat sie im Stile eines Champions höchstpersönlich beseitigt. „Es war sehr wichtig, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir wissen, dass drei Spiele ohne Erfolg viel sind für uns“, sagte der Stürmerstar von Real Madrid nach seinem Viererpack beim spektakulären 4:3 (3:1) in der Champions League bei Olympiakos Piräus.

„Bei einem Klub wie Real ist es normal, dass die Leute anfangen zu reden“, wenn die Königlichen drei Partien in Serie nicht gewinnen, betonte Mbappé. Nun beendete der Franzose das Rumoren und führte Madrid im achten Versuch zum ersten Sieg in Griechenland. Er erzielte den zweitschnellsten Hattrick in der Geschichte des Wettbewerbs (22., 24., 29.) nach Mohamed Salah vom FC Liverpool und legte das vierte Tor nach (59.), sein neuntes in dieser Saison.

Gleichzeitig stellte sich Mbappé hinter Trainer Xabi Alonso, der zuletzt in die Schlusslinie rückte. „Die Spieler müssen sich gegenseitig und den Trainer schützen. Wir müssen zusammenhalten. Die Madridistas stehen hinter uns. Wir werden in dieser Saison viele Spiele bestreiten und müssen alles für dieses Wappen geben. Ich sehe die Mannschaft gut aufgestellt. Natürlich gibt es Dinge, die verbessert werden können“, betonte der Franzose.

„Das Wichtigste war, diese negative Dynamik zu durchbrechen“

Um den früheren Leverkusener Trainer dürfte es durch den Erfolg fürs Erste wieder leiser werden. „Das Wichtigste war, diese negative Dynamik zu durchbrechen und dieses Gefühl (des Sieges) wiederzuerlangen“, schilderte Alonso selbst und fügte bezogen auf seinen Matchwinner lobend hinzu: „Wir brauchen jeden, aber es ist klar, dass Kylian herausstach.“

Auch Mbappé freute sich. „Ich bin sehr glücklich, es ist immer ein Vergnügen, Tore zu schießen“, erklärte der 26-Jährige bei Movistar: „Meine Mitspieler bedienen mich mit Qualitätspässen. Ich bin sehr froh, in dieser Mannschaft und mit diesen Spielern spielen zu dürfen. Aber natürlich gibt es Dinge, die wir verbessern können.“

