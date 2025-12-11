Alonso-Aus bei Real Madrid? Diese Pressestimme lässt aufhorchen

Curdt Blumenthal 11.12.2025 • 08:23 Uhr Nach dem neuerlichen Rückschlag in der Champions League wackelt der Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid weiter. Doch die Stars der Königlichen stellen sich hinter ihren Trainer.

Bei Real Madrid sind am Donnerstag alle Augen auf Xabi Alonso gerichtet. Muss der Coach der Königlichen nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester City in der Champions League seinen Platz räumen?

„Ich konzentriere mich voll auf das nächste Spiel“, sagte Alonso nach dem Spiel, Sorgen mache er sich keine: „Wichtig ist Real Madrid. Es geht um die Mannschaft, die Spieler und wie ich ihnen helfen kann. Es geht nicht um mich.“

„Xabi gewinnt trotz des Rückschlags Zeit“

Ob Alonso am Sonntag (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der Liga bei Deportivo Alavés wieder auf der Bank sitzen darf? Wenn es nach den spanischen Medien geht, war die Leistung der Mannschaft allerdings zu gut für einen Rauswurf: „Das ist kein Kündigungsgrund“, titelte beispielsweise die Marca - die wegen ihrer Nähe zu Real als wichtiger Gradmesser der Debatte gelten darf.

„Xabi gewinnt trotz des Rückschlags Zeit. Zumindest sah man Einsatz, Engagement und eine klare Idee, nicht aufzugeben. Es war eine Nacht des Widerstands“, schrieb die spanische Sportzeitung.

Auch den Spielern schien es am Mittwochabend um mehr als die drei Punkte in der Königsklasse zu gehen.

Symbolische Geste von Rodrygo

„Wir wollten den Leuten zeigen, dass wir mit dem Trainer zusammenstehen“, sagte Rodrygo, der nach seinem Führungstreffer in der 28. Minute symbolisch zu seinem Coach stürmte, um mit ihm zu jubeln.

„Ein sehr eindrucksvolles Bild. Eine Geste, die wie ein Verband bei einer zeitweise unkontrollierten Blutung wirkt“, beschrieb die spanische AS die Reaktion des Brasilianers.

Spieler stellen sich vor Alonso

Auch Jude Bellingham stärkte nach dem Spiel den Rücken von Alonso. „Der Trainer ist super. Ich persönlich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu ihm, und ich weiß, dass es vielen meiner Teamkollegen genauso geht.“

Dem schloss sich auch Raúl Asencio an: „Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft die Botschaft von Xabi Alonso versteht, dass sie zu 100 Prozent hinter ihm steht und dass die Stimmung täglich sehr, sehr gut ist“, resümierte der Spanier nach der Champions-League-Niederlage.

Alonso selbst war trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft“, sagte der Baske: „Ich habe niemandem einen Vorwurf zu machen.“

-----