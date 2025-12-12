Borussia Dortmund: Hamann sieht "eine toxische Kombination“

Moritz Thienen 12.12.2025 • 08:00 Uhr Borussia Dortmund verschenkt im Heimspiel gegen Bodö/Glimt zwei eingeplante Punkte. Geht es nach Didi Hamann, kommt diese Enttäuschung nicht überraschend.

Nach dem bitteren Punktverlust in der Champions League beim 2:2 im Heimspiel gegen den Außenseiter Bodö/Glimt liegen bei Borussia Dortmund die Nerven blank.

Der BVB verspielte gegen den norwegischen Underdog gleich zwei Führungen. Ein Umstand, der bei Nico Schlotterbeck zu einer echten Wutrede führte, in der er die eigene Mannschaft anzählte.

Kritik gab es auch von Didi Hamann, der in der Talksendung Triple bei Sky am Donnerstag ein hartes Urteil fällte: „Das ist nur eine Qualitätsfrage. Die Mannschaft ist einfach nicht besser.“

„Die Wahrnehmung beim Umfeld und bei den Fans, ist, dass die Mannschaft unterperformt. Ich finde, dass die Mannschaft seit der Ankunft von Niko Kovac überperformt“, sagte der frühere Bayern-Profi: „Das ist natürlich eine toxische Kombination, wenn das Umfeld denkt: Die sind eigentlich viel besser als das, was sie zeigen. Dann das Team aber tatsächlich einfach nicht besser ist.“

BVB: Weidenfeller spricht von „absoluter Enttäuschung“

Trotz der schwachen Performance seines ehemaligen Arbeitgebers wollte Roman Weidenfeller aber nicht von einer Blamage sprechen.

„Blamage, das Wort ist zu hart, aber es war eine absolute Enttäuschung. Man hat drei eigentlich sichere Punkte verschenkt“, erklärte der langjährige BVB-Torhüter.

Dortmund hätte es in den soliden Phasen des Spiels einfach verpasst, nachzulegen: „Man hätte locker auf 3:1 oder 4:1 stellen können. Es war einfach keine erwachsene Leistung.“