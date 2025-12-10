BVB-Star unterwegs: Schlotterbeck enthüllt "ein, zwei Unternehmungen" mit Reus

SPORT1 10.12.2025 • 22:37 Uhr Im Vorlauf der Champions-League-Partie des BVB ist plötzlich ein gemeinsamer Ausflug von Marco Reus und Nico Schlotterbeck Thema. Details wollen die beiden nicht verraten.

Vor seinem ersten Einsatz als DAZN-Experte beim Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Bodö/Glimt (2:2) hat BVB-Legende Marco Reus offenbar einen amüsanten Abend mit Abwehrchef Nico Schlotterbeck verbracht.

Auf die Frage, wie die gemeinsame Unternehmung am Vorabend verlaufen sei, antwortete Schlotterbeck vor der Partie grinsend: „Sehr gut. Wir waren unterwegs, ich und Marco. Wir waren essen, haben dann auch noch ein, zwei Unternehmungen gehabt. Es lief sehr gut – bei mir besser als bei ihm.“

BVB: Reus und Schlotterbeck gemeinsam unterwegs

Als der Reporter genauer nachhakte, blieb der Innenverteidiger geheimnisvoll: „Wir waren auf jeden Fall unterwegs, hatten Spaß. Bei mir lief der Abend gut, bei ihm so semi. Deswegen bin ich ganz froh und wünsche ihm heute ganz viel Glück.“

Reus blockte eine entsprechende Nachfrage ebenfalls lachend ab: „Kann ich leider nicht erzählen, die Geschichte. Wir haben uns gestern gesehen und was gegessen, und ich musste am Ende die Rechnung bezahlen. Von daher: alles gut.“

Reus und Schlotterbeck waren von 2022 bis 2024 Teamkollegen bei Borussia Dortmund. Während Erstgenannter inzwischen in der MLS für Los Angeles Galaxy aufläuft, schnürt Schlotterbeck weiterhin die Schuhe für den BVB.