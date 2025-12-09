Champions League: Barca lässt Frankfurts Träume wanken

Niklas Senger 09.12.2025 • 23:01 Uhr Der FC Barcelona dreht die Partie gegen Eintracht Frankfurt. Trotz einer starken Reaktion im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Spieltag droht den Adlern nun das Aus in der Champions League.

Der Champions-League-Traum von Eintracht Frankfurt gerät weiter ins Wanken! Nach der krachenden 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga zeigten die Adler zunächst eine beachtliche Reaktion, mussten am Ende aber eine bittere 1:2-Niederlage gegen den FC Barcelona verkraften.

Ansgar Knauff hatte die Gäste in der ersten Hälfte (21.) in Führung gebracht, ehe Jules Koundé das Spiel nach der Pause mit einem Doppelpack drehte (50., 53.).

Durch die Niederlage steht die Eintracht weiterhin bei nur vier Punkten und fällt auf Rang 30 zurück. Barcelona springt hingegen auf Platz 14 und hofft weiter, den Weg über die Playoffs auszulassen. Die besten 24 Teams qualifizieren sich nach acht Vorrundenspielen für die K.o.-Runde, wobei die ersten acht Teams direkt ins Achtelfinale marschieren.

Frankfurt verpasste es am Dienstagabend trotz starken Beginns auch, die persönliche Rolle als Angstgegner der Katalanen zu untermauern. Zuvor hatte man sich 2022 auf dem Weg zum Titel im Viertelfinale der Europa League durchgesetzt (1:1 und 3:2). Im erst dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams setzte es nun die erste Niederlage.

Frankfurter Geniestreich bringt die „Bestia Blanca“ in Führung

In der 21. Spielminute gelang der Eintracht mit ihrem ersten Abschluss zunächst ein Geniestreich. Nathaniel Brown spielte den Ball nach einem Vorstoß diagonal hinter die Kette der Katalanen, wo Knauff sich im Laufduell mit Alejandro Balde behauptete und den Ball aus etwa elf Metern mit dem linken Fuß rechts an Joan Garcia vorbei ins Tor schoss.

„Eintracht Frankfurt jubelt in Barcelona. Wird das wieder eine Nacht in Weiß? Die „Bestia Blanca“ (Die weiße Bestie, Anm. d. Red.) schlägt in der 21. Minute zu und wieder ist es Ansgar Knauff“, beschrieb Kommentator Hannes Herrmann den Treffer bei Amazon Prime Video.

Knauff hatte bereits 2022 im Viertelfinal-Hinspiel die 1:0-Führung erzielt. Über drei Jahre später ist der Torschütze der einzige Spieler, der noch im Kader der Frankfurter steht.

„Ansgar hat es sensationell gut gemacht. Es war ein guter Ball und Nene hat natürlich eine super Einzelaktion vorher gehabt, aus dem ersten Druck heraus und dann mit dem tiefen Ball“, beschrieb Mario Götze den sehenswerten Treffer nach der Partie.

Frankfurt verpasst das 2:0 - Barcelona nach der Pause eiskalt

Barca versuchte nach dem Treffer der Gäste sofort zu kontern, Koch blockte den vielversprechenden Schuss von Fermin López (26.). Die Spanier waren über weite Strecken der ersten Halbzeit die mit dem Ball aktivere Mannschaft und kamen bereits nach zehn Minuten durch Robert Lewandowski zum vermeintlichen Führungstreffer. Aufgrund einer Abseitsposition von Vorbereiter Raphinha hielt der Jubel jedoch nur wenige Sekunden an.

Doch Frankfurt hielt gut dagegen, ließ nur wenige klare Chancen zu und kam nach Ballgewinnen auch zu gefährlichen Umschaltsituationen. So verpasste Ellyes Skhiri in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 2:0. Nachdem Knauff den Ball vor dem Strafraum nach innen spielte, zog Skhiri direkt ab und zielte aus rund 17 Metern nur knapp über das Tor.

Die zweite Halbzeit ließ die Stimmung der Frankfurter nach einem wilden Beginn jedoch schnell kippen. Innerhalb von nur 180 Sekunden drehten die Spanier durch einen Doppelpack von Koundé (50., 53.) die Partie. Der Franzose tauchte zweimal auf Höhe des rechten Pfostens auf und verwandelte per Kopf.

Besonders der zweite Gegentreffer ärgerte SGE-Star Götze nach der Partie: „Ich glaube, er war selbst etwas überrascht, dass der rein ging. Es war im Vergleich zu der ersten Flanke keine so scharf vor das Tor gespielte Hereingabe. Wir haben die Zuteilung nicht gehabt. Er macht es trotzdem gut und steht sehr lange in der Luft, aber das Tor darf uns nicht passieren.“

CL-Rekord: Yamal übertrifft Mbappé

Durch seine Vorlage beim 2:1 stellte Youngster Lamine Yamal zudem einen neuen Rekord in der Königsklasse auf. Vor seinem 18. Geburtstag war der Spanier bereits an 14 Toren direkt beteiligt. Damit überholte Yamal den vorherigen Rekordhalter Kylian Mbappé (13).

Nachdem Barcelona die Partie drehen konnte, bewies der Tabellenführer aus La Liga seine Souveränität und brachte den Sieg abgebrüht über die Ziellinie.

Nach dem Abpfiff fand Experte Christoph Kramer trotzdem lobende Worte für den Auftritt der Frankfurter. „Insgesamt war es ein richtig gutes Auswärtsspiel, trotz des Ergebnisses. Der wichtigste Moment aus Frankfurter Sicht wäre natürlich die Aktion vor der Pause gewesen. Der war nicht so schwer, wenn du da das 2:0 machst, kannst du hier heute wirklich gewinnen“, meinte der Weltmeister von 2014.

Ter Stegen kehrt in Barca-Kader zurück

Bei den Katalanen saß erstmals in dieser Saison Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf der Bank. Die Rückkehr des 33-Jährigen nach überstandener Rückenverletzung hatte Flick bereits angekündigt, aber betont, Joan García bleibe „ganz klar“ die Nummer eins.

Auf Frankfurt warten zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde noch Qarabag Agdam und Tottenham Hotspur. Barcelona trifft auf Slavia Prag und den FC Kopenhagen.

„Am Ende werden wir logischerweise bis zur letzten Minute kämpfen“, erklärte Götze und sagte: „Das wird nicht einfach in Qarabag, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Augsburg und haben dann noch andere Herausforderungen vor uns.“

