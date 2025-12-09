Champions League heute: Barcelona - Frankfurt LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 09.12.2025 • 18:00 Uhr FC Barcelona empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Spotify Camp Nou. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Für den FC Barcelona ist das Duell mit Eintracht Frankfurt heute (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erst das dritte Pflichtspiel überhaupt gegen die Hessen – und noch wartet das Team von Trainer Hansi Flick auf den ersten Sieg (1:1 und 2:3 im Europa-League-Halbfinale 2022).

Gelingt der Eintracht erneut ein Erfolg in Barcelona, wäre sie nach Dundee United und dem FC Bayern München erst der dritte Klub, der seine ersten beiden Auswärtsspiele bei den Katalanen im Europapokal gewinnt.

Barça holte zudem nur zwei Siege aus den vergangenen acht Champions-League-Partien, in fünf dieser Spiele kassierte die Mannschaft mindestens drei Gegentreffer.

Champions League: So verfolgen Sie Barcelona - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Mit dem 5:3-Auswärtssieg bei Real Betis Sevilla untermauerte Barcelona am Wochenende die La-Liga-Tabellenführung, angeführt von Dreierpacker Ferran Torres, der nun bei elf Ligatreffern steht.

Lamine Yamal verwandelte in Sevilla einen Handelfmeter und kann heute mit einem weiteren Scorerpunkt zum alleinigen Rekordhalter unter den U-19-Spielern der Champions League aufsteigen (derzeit 13, wie Kylian Mbappé). Yamal rangiert in der Liste der torgefährlichsten Teenager in Europas Top-5-Ligen gemeinsam mit Kölns Said El Mala vorn (je sechs Saisontore).

Im Mittelfeld überzeugt Frenkie de Jong: Mit 94 Prozent angekommener Pässe unter Druck (171/182) weist er den Bestwert aller zentralen Mittelfeldspieler im laufenden Wettbewerb auf.

Frankfurt sucht Stabilität nach Leipziger Lehrstunde

Eintracht-Coach Dino Toppmöller musste sich nach dem 0:6 bei RB Leipzig öffentlich bei den Fans entschuldigen und sprach von einer „desolaten zweiten Halbzeit“.

Die Pleite war ein herber Rückschlag für eine Defensive, die schon beim 1:5 in Madrid den höchsten Champions-League-Auswärtsverlust der Vereinsgeschichte egalisiert hatte.

Seit dem 5:1 gegen Galatasaray am ersten Königsklassen-Spieltag wartet Frankfurt auf einen weiteren Sieg (ein Remis, drei Niederlagen) und blieb in den letzten beiden Partien ohne Tor. Robert Lewandowski, heute im Barça-Trikot, traf in seinen vergangenen 15 Startelfeinsätzen gegen die Eintracht ebenso oft – 15-mal.

Statistische Brennpunkte und mögliche Schlüsselduelle

Barça-Innenverteidiger Eric García (54) und Frankfurts Arthur Theate (52) gehören zu den passstärksten Linienbrechern des laufenden Wettbewerbs, was auf ein mittelfeldlastiges Duell mit hoher Ballzirkulation hinweist. Theate verdoppelt dabei den Wert des zweitbesten SGE-Feldspielers Nnamdi Collins (26).

Auf den Flügeln dürfte das formstarke Duo aus Torres und Yamal die Frankfurter Defensive fordern, während im Zentrum de Jong gegen die Eintracht-Doppelsechs den Takt vorgeben könnte. Lewandowskis persönliche Bilanz gegen die Hessen dürfte im Strafraum zusätzliche Aufmerksamkeit verlangen.

Champions League: FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.