Champions League heute: BVB - Bodo/Glimt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.12.2025 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den FK Bodo/Glimt. Für Dortmund ist das Spiel gegen den krassen Außenseiter ein Pflichtsieg.

Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVETICKER) FK Bodo/Glimt empfängt, kommt es zum ersten Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Klubs.

Gegen norwegische Teams hat der BVB bisher eine sehr positive Bilanz vorzuweisen. In sechs Europapokalpartien gab es vier Siege und nur eine Niederlage – das 0:3 gegen Rosenborg 1999.

Champions League: So verfolgen Sie heute BVB - Bodo/Glimt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Speziell im eigenen Stadion ist Dortmund in der Champions League zudem eine echte Macht. Nur eines der letzten 20 Heimspiele ging verloren.

Der Gegner aus Norwegen wartet dagegen seit dem 2:0 gegen Lazio im April der Vorsaison auf einen Erfolg in Europa (abseits der Qualifikationsrunden).

Wird Frankfurts Europapokal-Held zum Faktor?

Auf Seiten von Bodo/Glimt wird ein Spieler zum Einsatz kommen, der das Stadion in Dortmund sehr gut kennt. Jens Petter Hauge stand zwischen 2021 und 2025 mit einigen Unterbrechungen bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

Mit der Eintracht gewann Hauge, der in Frankfurt nie richtig glücklich wurde und mehrfach verliehen wurde, 2022 die Europa League.