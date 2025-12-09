Champions League: Lennart Karl stellt Rekord auf!

Moritz Thienen 09.12.2025 • 20:35 Uhr Lennart Karl stellt beim Heimspiel des FC Bayern gegen Sporting Lissabon einen neuen Champions-League-Rekord auf.

Die Show von Lennart Karl in der Champions League geht einfach weiter. Der 17-Jährige traf beim 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Sporting Lissabon erneut und stellte damit einen neuen Rekord in der Königsklasse auf.

Karl traf in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen. Damit ist er mit 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, dem dieses Kunststück gelang.

Gegen Sporting erzielte er das wichtige 2:1. Nach einer Flanke von Konrad Laimer nahm Karl den Ball knapp fünf Meter vor dem Tor stark runter und verwandelte abschließend aus der Drehung mit seinem schwachen rechten Fuß.

Der Treffer sorgte auch im SPORT1-Fantalk für große Begeisterung. „Technisch perfekt, erster Kontakt, Mitnahme und Direktabschluss, besser kann man es nicht machen. Der Junge, egal wie alt, muss spielen“, lobte Trainerlegende Peter Neururer.

Karl-Treffer sorgt für Begeisterung

Neururer hielt anschließend ein Plädoyer für Karl: „Der muss spielen, wenn er so eine Qualität unter Beweis stellt, wie er es aktuell macht. Junge Spieler haben zu spielen. Dann dürfen sie noch Fehler machen und das können sie nur, wenn sie spielen. Den muss ich nur im Psychischen begleiten und nicht im Physischen. Er bringt alles mit, um ein Superstar zu werden.“

Und auch der Weltmeister von 2014, Sami Khedira, geriet bei DAZN ins Schwärmen: „Für den ersten Kontakt braucht es keine Analyse. Da heißt es nur: Zuschauen, genießen und mit der Zunge schnalzen.“

„Der Junge macht aus dem Hype eine Entwicklung. Das ist großartig für den Jungen, großartig für Bayern und umso mehr für den deutschen Fußball“, lobte Khedira weiter.

Karl zum Man of the Match gewählt

Seinen CL-Rekord hätte Karl fast schon in der ersten Hälfte erreicht, als er mit einem Schlenzer vom Sechzehner sehenswert traf. Das Tor wurde wegen einer Abseitsposition in der Entstehung aber zurückgenommen.

Nach der Pause klappe es für ihn dann doch noch. Zusätzlich zu seinem CL-Rekord wurde Karl nach dem Spiel auch noch zum Man of the Match gewählt.