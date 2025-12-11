Champions League: Real-Star beendet "eine endlose Durststrecke"

Vincent Wuttke 11.12.2025 • 11:15 Uhr Rodrygo trifft gegen Manchester City. Damit darf der Offensivspieler von Real Madrid nach neun Monaten Durststrecke endlich wieder jubeln.

Einen lauten Schrei der Erlösung ließ Rodrygo am Mittwochabend los. Kein Wunder: Der Star-Stürmer von Real Madrid beendete im Kracher gegen Manchester City in der Champions League eine krasse Tor-Flaute von neun Monaten!

In der 28. Minute schloss der bis dahin auffälligste Madrilene flach ins lange Eck ab und erzielte das 1:0 für die Königlichen.

Real Madrid: Rodrygo beendet krasse Tor-Flaute

Zuletzt hatte der Rechtsfuß am 4. März 2:1 gegen Atlético Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League getroffen. 32 Spiele lang ging danach gar nichts mehr beim 24-Jährigen.

Am 10. Oktober netzte er immerhin im Brasilien-Trikot gegen Südkorea doppelt. Trainer dort ist bekanntlich sein großer Förderer Carlo Ancelotti.

Gefördert von Ancelotti, nur Ersatz unter Xabi Alonso

Unter dem Italiener war Rodrygo seit seiner Ankunft 2019 quasi gesetzt, wenngleich er nie für viele Tore bekannt war. Die beste Liga-Ausbeute stammt aus der Saison 2022/2023 mit zehn Treffern.

Bei Real hat der Rechtsaußen spätestens seit der Amtsübernahme von Xabi Alonso im Sommer einen ganz schweren Stand und gehört nicht mehr zur Startelf. Gegen Manchester City dürfte Rodrygo auch nur seine Chance erhalten haben, weil Kylian Mbappé ausfiel.

Rodrygo „sieht Licht“

Die spanische Presse reagierte umgehend auf den Treffer von Rodrygo. „Damit endet eine lange Torflaute. Es ist Rodrygo, der seine große Negativserie beendet“, schrieb die AS.

Die Marca befand: „Neun lange Monate später sieht Rodrygo das Licht. Ein so wichtiges Tor des Brasilianers, nachdem er 32 Spiele lang kein Tor erzielt hatte.“