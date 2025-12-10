Champions League: Tränen-Abgang! Nächster BVB-Schock

Felix Kunkel 10.12.2025 • 22:59 Uhr Borussia Dortmund muss gleich zwei verletzungsbedingte Rückschläge verkraften. Nach Waldemar Anton erwischt es auch Aaron Anselmino.

Das Verletzungspech schlägt wieder einmal bei Borussia Dortmund zu! Im Champions-League-Spiel gegen Bodö/Glimt (2:2) musste Verteidiger Aaron Anselmino in der 75. Minute angeschlagen ausgewechselt werden.

Bereits in der 33. Minute war für Waldemar Anton die Partie vorzeitig beendet gewesen. Bei beiden Spielern lag eine Verletzung ohne gegnerische Einwirkung vor. In beiden Fällen handelte es sich offenbar um muskuläre Probleme.

BVB-Star Anselmino verletzt raus: „Den Tränen nahe“

Anselmino sank im eigenen Strafraum plötzlich zu Boden, hielt sich beide Hände vors Gesicht und schüttelte leicht den Kopf. Sichtlich aufgewühlt, kämpfte er beim Verlassen des Feldes mit den Tränen.

„Anselmino, verletzt runter. Der war den Tränen nahe. Ganz bitter“, sagte DAZN-Kommentator Lukas Schönmüller.