Champions League: Wirtz bei Liverpool nur auf der Bank

Raphael Weber 09.12.2025 • 20:58 Uhr Der FC Liverpool tritt in der Champions League zunächst ohne Florian Wirtz an. Gegen Inter Mailand muss der deutsche Nationalspieler auf der Bank Platz nehmen.

Der 22-Jährige hatte Ende November mit muskulären Problemen zu kämpfen und je ein Spiel in der Königsklasse und der Champions League verpasst, zuletzt stand er aber dreimal in Serie in der Startelf der Reds.

Champions League: Wirtz beim FC Liverpool auf der Bank

Am Samstag absolvierte er beim 3:3 gegen Leeds United 68 Minuten. Vor rund einer Woche hatte er beim 1:1 gegen Sunderland seine lang ersehnte erste Torbeteiligung in der Premier League verbucht.