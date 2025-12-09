Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

Champions League: Wirtz bei Liverpool nur auf der Bank

Wirtz bei Liverpool auf der Bank

Der FC Liverpool tritt in der Champions League zunächst ohne Florian Wirtz an. Gegen Inter Mailand muss der deutsche Nationalspieler auf der Bank Platz nehmen.
Arne Slot zeigt sich vor dem Duell mit Leeds zufrieden mit den Leistungen von Florian Wirtz. Der Liverpool-Trainer betont, dass der deutsche Nationalspieler auch ohne eigene Tore vor Selbstvertrauen strotzt.
Raphael Weber
Der FC Liverpool tritt in der Champions League zunächst ohne Florian Wirtz an. Gegen Inter Mailand muss der deutsche Nationalspieler auf der Bank Platz nehmen.

Nationalspieler Florian Wirtz sitzt beim FC Liverpool im Champions-League bei Inter Mailand (21 Uhr im LIVETICKER) nur auf der Bank.

Der 22-Jährige hatte Ende November mit muskulären Problemen zu kämpfen und je ein Spiel in der Königsklasse und der Champions League verpasst, zuletzt stand er aber dreimal in Serie in der Startelf der Reds.

Champions League: Wirtz beim FC Liverpool auf der Bank

Am Samstag absolvierte er beim 3:3 gegen Leeds United 68 Minuten. Vor rund einer Woche hatte er beim 1:1 gegen Sunderland seine lang ersehnte erste Torbeteiligung in der Premier League verbucht.

Gegen Inter bilden Alexander Isak, Hugo Ekitiké und Curtis Jones die Offensive von Trainer Arne Slot. Dahinter stellt der Niederländer im Mittelfeld Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch und Dominik Szoboszlai auf.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite