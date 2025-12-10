Champions League: Riesige Befreiung - Ajax beendet Horror-Serie

SID 10.12.2025 • 20:51 Uhr Amsterdam feiert im sechsten Spiel den ersten Sieg. Kopenhagen jubelt ebenfalls spät.

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam hat in der Champions League seine Horror-Serie beendet. Mit dem 4:2 (1:1) bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan holte Ajax im sechsten Spiel der Ligaphase seine ersten drei Punkte - und hielt damit letzte Resthoffnungen auf die Play-offs am Leben.

Kasper Dolberg (39.), Oscar Gloukh mit einem Doppelpack (79./90.) und Anton Gaaei (83.) sorgten für den umjubelten Dreier. Alle vier Treffer fielen dabei aus dem Spiel heraus - ein Novum für Ajax in dieser Königsklassen-Saison. Zuvor hatten die Niederländer in fünf Spielen lediglich einen einzigen Treffer vom Elfmeterpunkt erzielt.

Ajax holt erste Zähler

Deutlich bessere Chancen auf eine Platzierung zwischen den Rängen neun und 24 hat vor den letzten zwei Spielen der FC Kopenhagen um den nicht eingesetzten Youssoufa Moukoko. Die Dänen feierten dank eines späten Treffers von Andreas Cornelius (90.) ein 3:2 (1:0) beim FC Villarreal.