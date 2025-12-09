Davies zurück im Kader des FC Bayern!

Christopher Mallmann 09.12.2025 • 17:31 Uhr Alphonso Davies kehrt nach neunmonatiger Verletzungspause in den Bayern-Kader zurück. Der Kanadier sitzt gegen Sporting auf der Bank.

Was Bayern-Trainer Vincent Kompany am Montag andeutete, hat sich nun bewahrheitet: Alphonso Davies ist zurück im Kader des FC Bayern.

Der Kanadier sitzt beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) nach 262 Tagen Verletzungspause erstmals wieder auf der Bank des deutschen Rekordmeisters.

„Die Möglichkeit ist da, dass er im Kader steht“, hatte Kompany auf der Pressekonferenz am Montag gesagt. „Wenn das Spiel so eng wird, wie ich glaube“, ergänzte der Bayern-Coach, werde Davies aber „wahrscheinlich eher keine Minute bekommen“.

Davies hatte sich am 23. März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Sein bislang letztes Pflichtspiel für die Bayern absolvierte der Linksverteidiger am 15. März bei Union Berlin.