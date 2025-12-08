FC Bayern: Kompany bestätigt, dass es schnell gehen könnte!

Niklas Senger 08.12.2025 • 16:44 Uhr Alphonso Davies könnte am Dienstag sein Comeback im Kader des FC Bayern München feiern. Trainer Vincent Kompany lässt aufhorchen.

Das Comeback von Alphonso Davies rückt immer näher! „Die Möglichkeit ist da, dass er morgen mit im Kader dabei ist“, ließ Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell mit Sporting Lissabon am Dienstagabend (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) aufhorchen.

Während Kompany schon vor dem Ligaspiel gegen den VfB Stuttgart die baldige Rückkehr des Linksverteidigers in Aussicht gestellt hatte, scheint ein Einsatz von Davies aber auch vom Verlauf der Partie abzuhängen.

„Wenn das Spiel eng wird, was ich gegen Sporting erwarte, wird er wahrscheinlich keine Spielzeit bekommen“, meinte Kompany, merkte jedoch auch an: „Aber es könnte in dieser Woche immer passieren, dass er die ersten Einsatzminuten bekommt. Alles vor Weihnachten ist ein Bonus.“

Gnabry über Davies-Comeback: „Ein großer Unterschied“

Davies machte im Training am Montagmittag einen entspannten und gelösten Eindruck. Man sah, wie er sowohl Joshua Kimmich als auch Co-Trainer Aaron Danks innig umarmte. Nach SPORT1-Informationen zeichnete sich daher bereits vor der Presserunde am Montag ein mögliches Comeback ab.