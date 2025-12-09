FC Bayern: "Ein neuer Spieler kann Unruhe bedeuten"

Christopher Mallmann 09.12.2025 • 19:17 Uhr Schlägt der FC Bayern auf dem Wintertransfermarkt zu? Sportvorstand Max Eberl hat eine klare Meinung.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat einen Wintertransfer beim deutschen Rekordmeister Stand jetzt ausgeschlossen.

„Jetzt ist erst mal ehrlicherweise nicht geplant, jemanden dazuzuholen. Unser Kader ist super homogen, super spannend, aus unserer Sicht ausgewogen, in der Offensive wie in der Defensive“, sagte Eberl vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

FC Bayern: Transfer im Winter? Das sagt Eberl

„Ein neuer Spieler kann auch immer wieder Unruhe bedeuten, weil dann Rollen vielleicht nicht mehr so klar sind“, gab der Bayern-Boss außerdem zu bedenken.

Stattdessen verwies der 52-Jährige auf die Langzeitverletzten, die nun sukzessive in den Bayern-Kader zurückkehren.

Eberl verweist auf Ito, Davies und Musiala

„Hiroko (Ito; Anm. d. Red.) ist schon wieder da, Phonzie (Alphonso Davies; Anm. d. Red.) macht sein erstes Spiel wieder im Kader. Jamal (Musiala; Anm. d. Red.) wird auch zurückkommen. Unsere Transfers kommen von innen heraus", sagte Eberl.

Davies stand gegen Sporting nach 262 Tagen Verletzungspause erstmals wieder im Kader der Münchner. Ito feierte Ende November sein Comeback. Musialas Rückkehr ist für Januar geplant.