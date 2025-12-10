FC Bayern: Goretzka-Abgang? "Das täte weh“

Johannes Vehren 10.12.2025 • 09:52 Uhr Der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern läuft im Sommer 2026 aus. Trainerlegende Peter Neururer spricht über seine Situation und bringt eine Rückkehr ins Ruhrgebiet ins Spiel.

Wie geht es mit Leon Goretzka beim FC Bayern weiter? Sein Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus, was bedeutet, dass der Mittelfeldspieler den Rekordmeister ablösefrei verlassen könnte.

Eine Verlängerung des Arbeitspapiers scheint momentan fraglicher denn je, schließlich gehört der 30-Jährige unter Trainer Vincent Kompany nicht mehr zu den Stammspielern.

Peter Neururer coachte Goretzka in seinen jungen Jahren beim VfL Bochum und hegt eine besondere Verbindung zu ihm. Der 70-Jährige betonte im Fantalk auf SPORT1: „Als Persönlichkeit ist er kaum zu ersetzen.“

Die Trainerlegende verwies darauf, dass der Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr schon abgeschrieben war und „ihm wurde empfohlen, den Verein zu verlassen. Es gab aber keine Alternative, sodass er sich durchgekämpft hat“.

Goretzka? „Wäre nachvollziehbar, den Vertrag nicht zu verlängern“

Bei den Bayern hat Goretzka seinen Stammplatz an den neun Jahre jüngeren Aleksandar Pavlovic verloren. „Er ist auf dem Weg, Leon zu ersetzen und ihm gehört die Zukunft“, gestand Neururer.

Aus diesem Grund ist er sich nicht sicher, ob der deutsche Rekordmeister weiter mit dem 30-Jährigen planen wird.

„Es wäre nachvollziehbar, den Vertrag nicht zu verlängern“, meinte die Trainerlegende und stellte zugleich klar: „Es tut aber weh, wenn er den Verein ablösefrei verlässt, denn auch Bayern muss Ablöse generieren.“

Macht Goretzka den Raúl?

Daraufhin wurde im Fantalk darüber gesprochen, wie es denn für Goretzka weitergehen könnte, wenn sein Weg beim FC Bayern im kommenden Sommer endet.

„Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er ins Ruhrgebiet zurückkehrt. Er ist nicht derjenige, der dem Geld hinterherrennt und vielleicht kommt er dann zurück in seine Heimat“, meinte der 70-Jährige und spielte damit auf seine Herkunft in Bochum an. Goretzka spielte vor seiner Zeit in München für den VfL und den FC Schalke 04.