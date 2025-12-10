Karl-Tor irregulär? Referee verärgert Bayern-Gegner

Franziska Wendler 10.12.2025 • 10:28 Uhr Die Entstehung des zweiten Bayern-Treffers sorgt bei Sporting-Coach Rui Borges für Verärgerung - vor allem ob des Referees.

Am Dienstagabend feierte der FC Bayern in der Münchner Allianz Arena nach einem 0:1-Rückstand noch einen 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon. Nach der Champions-League-Partie zeigte sich Gästecoach Rui Borges ob der Leistung von Schiedsrichter Nicholas Walsh wenig angetan.

Vor allem die Entstehung des zweiten Bayern-Tores, erzielt in der 69. Minute durch Lennart Karl, sorgte für Ärger.

„Es ist ein bisschen schade, dass wir hier mit zwei Toren aus Standardsituationen und einem Tor, dem eindeutig ein Foul vorausging, abziehen“, wird Borges von portugiesischen Medien zitiert.

Und weiter: „Manchmal beschweren wir uns über unsere Schiedsrichter in Portugal, aber vielleicht sind sie ja die besten.“

Foulspiel von Tah vor Karl-Treffer?

Vor dem Führungstreffer der Münchner hatte Bayern-Verteidiger Jonathan Tah im Duell gegen Joao Simoes den Ball gewonnen. Tah hatte seinen Gegenspieler dabei von hinten mit beiden Armen auf Brusthöhe umklammert.