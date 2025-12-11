Stargast auf der BVB-Tribüne: "Es war der Wahnsinn!"

Vincent Wuttke 11.12.2025 • 09:43 Uhr Marco Reus mischt sich bei seinem Debüt als TV-Experte unter die eingefleischten Fans von Borussia Dortmund - und gewinnt dadurch neue Einblicke.

429 Pflichtspiele hat Marco Reus für seinen BVB absolviert. Nun ist der 36-Jährige in seiner neuen Rolle als TV-Experte in den Signal Iduna Park zurückgekehrt - und hat der legendären Südtribüne einen Besuch abgestattet.

Die Legende war vor und nach dem Abpfiff für Streamingdienst DAZN im Einsatz. Die Partie von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Bodö/Glimt (2:2) verfolgte Reus aber gemeinsam mit seinem Ex-Teamkollegen Kevin Großkreutz auf der Südtribüne.

Immer wieder fingen die Kameras das Duo ein. Reus war mit einem BVB-Schal und Pullover ausgestattet und stimmte mit in die Gesänge ein.

Hinterher berichtete er bei DAZN von der Erfahrung. Die Stimme war deutlich angeschlagen: „Es war der Wahnsinn. Die Sicht hatte ich nie und deshalb wollte ich es wirklich mal ausprobieren. Es war gigantisch, richtig cool.“

Reus besucht die Gelbe Wand

Dabei hat Reus auch neue Aspekte wahrgenommen, die ihm zuvor in all den Jahren als Spieler nicht so offensichtlich waren: „Man muss schon wissen, dass die Jungs wirklich 90 Minuten nur Stimmung machen. Da ist kaum Pause dabei. Sie motivieren sich gegenseitig. Selbst bei den Gegentoren haben sie sich gesagt: ‚Komm, motiviert nochmal und seid laut.‘ Das ist einfach geil, das zu spüren als Spieler, dass die Jungs auf den Tribünen ordentlich Rambazamba machen. Es war sehr, sehr schön."