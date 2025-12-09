Vor wegweisendem City-Duell: Alonso droht Mbappé-Ausfall

SID 09.12.2025 • 12:20 Uhr Der Franzose nimmt am Dienstag nicht am Abschlusstraining teil. Ein Ausfall wäre vor allem für Xabi Alonso ein schwerer Schlag.

Real Madrid bangt vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City um einen Einsatz von Starstürmer Kylian Mbappé.

Der Franzose hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo (0:2) den Ringfinger gebrochen und fehlte am Dienstag im Abschlusstraining für die Partie gegen City.

Ein Ausfall Mbappés für die Partie am Mittwoch (21 Uhr) wäre vor allem für Trainer Xabi Alonso ein schwerer Schlag.

Mbappé ist wichtigster Spieler bei Real

Mbappé ist in der aktuellen Saison der wohl wichtigste Spieler bei Real, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore. Neben dem 26-Jährigen fehlte auch Eduardo Camavinga im Abschlusstraining.