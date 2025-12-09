Newsticker
Vor wegweisendem City-Duell: Alonso droht Mbappé-Ausfall

Der Franzose nimmt am Dienstag nicht am Abschlusstraining teil. Ein Ausfall wäre vor allem für Xabi Alonso ein schwerer Schlag.
SID
Real Madrid bangt vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City um einen Einsatz von Starstürmer Kylian Mbappé.

Der Franzose hatte sich im Ligaspiel gegen Celta Vigo (0:2) den Ringfinger gebrochen und fehlte am Dienstag im Abschlusstraining für die Partie gegen City.

Ein Ausfall Mbappés für die Partie am Mittwoch (21 Uhr) wäre vor allem für Trainer Xabi Alonso ein schwerer Schlag.

Laut spanischen Medien muss der Baske nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen gegen City gewinnen, um seinen Posten zu behalten.

Mbappé ist wichtigster Spieler bei Real

Mbappé ist in der aktuellen Saison der wohl wichtigste Spieler bei Real, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore. Neben dem 26-Jährigen fehlte auch Eduardo Camavinga im Abschlusstraining.

Sicher fehlen werden Alonso gegen City die Verteidiger Éder Militão, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, David Alaba und Dean Huijsen.

