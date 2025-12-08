Steht Alonso-Knall bei Real Madrid bevor?

Johannes Vehren 08.12.2025 • 20:17 Uhr Real-Trainer Xabi Alonso soll bei den Madrilenen intern stark in der Kritik stehen. Der Champions-League-Kracher gegen Manchester City ist Medienberichten zufolge sogar sein persönliches Endspiel.

Kommt es zum großen Knall um Xabi Alonso? Wie die spanischen Medien Marca und El Mundo übereinstimmend berichten, steht der Trainer bei Real Madrid vor dem Aus. Grund dafür soll die sportliche Krise samt der jüngsten 0:2-Pleite im Heimspiel gegen Celta Vigo sein.

Den Berichten zufolge haben sich Reals Präsident Florentino Pérez und Geschäftsführer José Ángel Sánchez nach der Niederlage noch in der Nacht zu Montag zusammengesetzt.

Zidane und Klopp als Nachfolger gehandelt

Dabei ging es offenbar um Alonsos Zukunft.

Das Resultat: Eine sofortige Entlassung schlossen die beiden Real-Bosse zwar aus - doch der Champions-League-Kracher am Mittwoch gegen Manchester City soll zum Endspiel für den Coach werden.

Zugleich wurden schon Nachfolger gehandelt. Dabei nannten sowohl Marca als auch El Mundo jeweils Zinédine Zidane und Jürgen Klopp.

La Liga: Real mit Rückstand auf Barca

In der spanischen La Liga belegen die Königlichen den zweiten Platz hinter dem FC Barcelona und haben bereits vier Zähler Rückstand. Gewinnt der FC Villarreal sein Nachholspiel, fällt Real sogar auf Rang drei zurück.

In der Champions League gewann Alonso mit seiner Mannschaft vier der fünf bisherigen Partien. Gegen Manchester City um Trainer Pep Guardiola steht am Mittwoch der nächste Gradmesser an.