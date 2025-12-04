Wegen Frankfurt: Barcelona ergreift besondere Maßnahmen

Felix Kunkel 04.12.2025 • 12:07 Uhr Der FC Barcelona will eine erneute Frankfurter Fan-Invasion unbedingt vermeiden. Die Katalanen kündigen besondere Maßnahmen an.

Der FC Barcelona hat umfangreiche Maßnahmen für das am Dienstag stattfindende Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt angekündigt. In einem Statement der Katalanen heißt es, dass „alle verfügbaren Plätze ausschließlich an Vereinsmitglieder vergeben werden“.

Der Klub begründete diese Entscheidung mit der Frankfurter Fan-Invasion beim Duell vor drei Jahren: „Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Sicherheit der Barca-Fans zu gewährleisten und eine Wiederholung der Situation vom April 2022 zu verhindern, als die Mehrheit der Zuschauer im Stadion keine Fans der Heimmannschaft waren.“

Das Camp Nou solle damit „ein Ort der Feierlichkeiten und der exklusiven Unterstützung für Barca-Fans“ bleiben.

Barcelona will Ticket-Weiterverkauf sanktionieren

Zudem kündigte Barcelona strengere Kontrollen beim Weiterverkauf von Eintrittskarten an. Sollten Tickets, die ausschließlich für Heimfans bestimmt sind, dennoch in die Hände von Eintracht-Anhängern gelangen, will der Klub Maßnahmen zur Identifizierung der verantwortlichen Mitglieder einleiten. Betroffene Personen müssten mit Sanktionen rechnen.

Darüber hinaus werde es am Spieltag erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie eine verstärkte Präsenz von Ordnungskräften an den Eingängen und der Tribüne geben. Auch sollen „Namens- und Sichtkontrollen von Fans, die Symbole oder Kleidung von Eintracht Frankfurt tragen, um Anzeichen für den illegalen Erwerb von Eintrittskarten aufzudecken“ durchgeführt werden.