"Sehr beeindruckend": Arteta schwärmt nach Havertz-Comeback

SID 29.01.2026 • 06:32 Uhr Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz kehrt nach langer Leidenszeit in Arsenals Startelf zurück und überzeugt in der Champions League.

Ein Tor, eine Vorlage: Kai Havertz hat bei seinem Startelf-Comeback für den FC Arsenal auch seinen Trainer Mikel Arteta überrascht. „Dass er das heute nach so langer Zeit geschafft hat, war sehr beeindruckend“, sagte der Spanier über die Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalspielers nach langer Leidenszeit.

Auch dank Havertz (26), der am dritten Treffer ebenfalls beteiligt war, schloss Arsenal durch das 3:2 gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan die Gruppenphase in der Champions League mit der perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen ab. Arteta ist überzeugt: Mit Havertz ist in diesem Jahr der Titel möglich.

Havertz Comeback nach 357 Tagen

„Die Mannschaft weiß, wie wichtig Kai für uns ist und wie er uns helfen kann, deutlich besser zu werden und ein neues Niveau zu erreichen“, sagte der Teammanager des Tabellenführers der englischen Premier League. Havertz selbst werde aus seinem Comeback „jede Menge Selbstvertrauen, Freude und Energie“ ziehen, meinte Arteta.