Champions-League-Auslosung heute live im Free-TV, Stream, Ticker - Auf wen trifft der BVB?

Die Ligaphase der Champions League ist vorüber - nun folgen die Playoffs, die am Freitag in Nyon ausgelost werden.

Aus deutscher Sicht stehen bei der Auslosung Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Fokus - auch ein direktes Duell ist möglich.

Grundlage der Auslosung ist die Abschlusstabelle der Ligaphase, an der 36 Teams teilgenommen haben. Die acht bestplatzierten Mannschaften um den FC Bayern haben sich direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 müssen den Umweg über die Playoffs gehen, während die übrigen Klubs ausgeschieden sind.

In den Playoffs werden acht Tickets für das Achtelfinale vergeben, gespielt wird jeweils in Hin- und Rückspiel.

Der Auslosungsmodus ist klar strukturiert. Die 16 Playoff-Teilnehmer werden nach ihrer Platzierung in der Ligaphase in gesetzte und ungesetzte Teams eingeteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 16 gelten als gesetzt, jene auf den Rängen 17 bis 24 als ungesetzt.

Dabei sind die Teams festen Ranggruppen zugeordnet: Die Klubs von den Plätzen neun und zehn treffen auf Gegner aus dem Block 23/24, die Ränge elf und zwölf auf 21/22, 13 und 14 auf 19/20 sowie 15 und 16 auf 17/18. Innerhalb dieser Gruppen entscheidet das Los über die konkreten Paarungen. Einen Schutz vor nationalen Duellen gibt es nicht mehr.

Champions League: BVB vs. Leverkusen?

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen müssen sich jeweils auf international erfahrene Gegner einstellen, könnten im Extremfall aber auch aufeinandertreffen. Unabhängig vom konkreten Gegner steht für beide Klubs viel auf dem Spiel, da ein Ausscheiden in dieser Phase das vorzeitige Ende der Champions-League-Saison bedeuten würde.

Der BVB trifft auf Atalanta Bergamo oder Leverkusen. Die Werkself bekommt es mit Olympiakos Piräus zu tun - oder logischerweise den Schwarz-Gelben.

Alle Champions-League-Teams der Playoffs

Die Playoffs werden im Februar ausgetragen. Die Hinspiele finden am 17. und 18. Februar statt, die Rückspiele folgen eine Woche später. Die Sieger der Duelle ziehen ins Achtelfinale ein und komplettieren dort das Feld mit den acht bereits qualifizierten Mannschaften.

Gesetzt: Real Madrid (ESP), Inter Mailand (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle United (ENG), Juventus Turin (ITA), Atlético Madrid (ESP), Atalanta Bergamo (ITA), Bayer Leverkusen (GER).