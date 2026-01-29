Champions League: Bayern-Star witzelt nach Comeback

Daniel Höhn 29.01.2026 • 13:13 Uhr Beim 2:1-Sieg in der Champions League in Eindhoven steht Jamal Musiala erstmals wieder in der Startelf und trifft direkt. Im Nachgang witzelt der Star des FC Bayern.

Mit seinem Treffer zum 1:0 führte Jamal Musiala den FC Bayern beim 2:1-Sieg in der Champions League bei der PSV Eindhoven auf die Siegerstraße. Nach der Partie zeigte sich der Star der Münchner, der erstmals nach seinem Wadenbeinbruch in der Startelf stand, selbstkritisch.

„Anfang der zweiten Halbzeit habe ich kurz vergessen, wie man Fußball spielt“, sagte Musiala bei DAZN und musste selbst lachen. Er bezog sich dabei auf einen Ballverlust im Mittelfeld.

„Da kann ich den Ball nicht verlieren“

„Da kann ich den Ball nicht verlieren, auch wenn es mein erster Start ist. Da muss ich sauberer mit dem Ball umgehen. Aber das kommt“, analysierte Musiala: „Wenn ich auf dem Platz bin, will ich viel Energie und Fokus haben, damit ich liefere.“

Unter dem Strich war es für Musiala „ganz gut, ich komme jetzt rein, es war ein guter Tag“. Auch Sportvorstand Max Eberl zeigt sich zufrieden: „Keiner erwartet Wunderdinge von Jamal und trotzdem hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht nach so langer Zeit.“