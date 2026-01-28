Champions League: BVB und Bayer in Gefahr! Die Konstellationen der deutschen Teams

Niklas Trettin 28.01.2026 • 12:34 Uhr Wie schon im vergangenen Jahr endet die Ligaphase der Champions League mit einem spektakulären Finale. Am Mittwoch werden alle 18 Partien gleichzeitig angepfiffen. Für zwei deutsche Teams steht dabei besonders viel auf dem Spiel: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Beim Gruppenfinale der Champions League sind am Mittwoch auch die vier deutschen Teams im Einsatz: der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Besonders groß ist der Druck dabei auf Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, die ihren Verbleib im Wettbewerb noch nicht gesichert haben.

Für den BVB gestaltet sich die Ausgangslage allerdings komplex. Vor dem Heimspiel gegen den Vorjahresfinalisten Inter Mailand (ab 21 Uhr im LIVETICKER) reicht das Spektrum der möglichen Szenarien theoretisch vom direkten Einzug ins Achtelfinale bis hin zum Ausscheiden – wenngleich beide Extreme als eher unwahrscheinlich gelten. Mit derzeit elf Punkten belegen die Dortmunder Rang 16 der Tabelle.

Nach hinten verfügen die Schwarz-Gelben über einen Vorsprung von drei Punkten sowie das bessere Torverhältnis auf die SSC Neapel auf Rang 25. Nach vorne fehlen zwei Zähler auf Platz acht, der für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ausreichen würde.

Da sich jedoch zahlreiche Teams zwischen Dortmund und diesem Rang befinden, deutet vieles darauf hin, dass der Weg für den BVB über die Playoffs führen dürfte.

Champions League: Auch Leverkusen unter Zugzwang

Etwas mehr unter Zugzwang steht Leverkusen. Die Rheinländer belegen mit neun Punkten Rang 20 und liegen damit zwei Zähler hinter Borussia Dortmund. Zwar sind Inter Mailand und Juventus Turin mit jeweils zwölf Punkten auf den Plätzen 14 und 15 noch in Reichweite, zugleich beträgt der Vorsprung auf Rang 25, der das Ausscheiden bedeuten würde, lediglich einen Punkt. Am Mittwoch empfängt Bayer den spanischen Vertreter Villarreal.

Der FC Bayern muss sich derweil keine großen Sorgen machen. Für die Münchner geht es beim Gastspiel in Eindhoven vor allem um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Die Playoffs überspringt der deutsche Rekordmeister bereits sicher und steht damit im Achtelfinale. Sollte Bayern den zweiten Platz in der Gruppe verteidigen, hätte das Team bis zu einem möglichen Halbfinale zudem Heimrecht im Rückspiel.