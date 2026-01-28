Champions League: Erschreckende Meldung um Chelsea-Fans

Niklas Trettin 28.01.2026 • 09:54 Uhr Zum Abschluss der Ligaphase der Champions League gastiert der FC Chelsea in Neapel. Am Tag vor dem Spiel wurden englische Fans wohl auf brutale Weise angegriffen.

Zum Abschluss der Ligaphase der Champions League tritt der FC Chelsea am Mittwoch bei der SSC Neapel an. Bereits am Vorabend sind jedoch beunruhigende Nachrichten bekannt geworden.

Zwei Anhänger des englischen Klubs sollen Medienberichten zufolge in Neapel attackiert worden sein, einer von ihnen wurde dabei offenbar mit einem Messer verletzt.

Chelsea bestätigte einen Vorfall am Dienstagabend in Italien, ohne nähere Details zu nennen. Demnach seien zwei Fans bei einem Angriff verletzt worden und würden derzeit im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben des Vereins sind die Verletzungen glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

Die britische Boulevardzeitung Sun berief sich auf die Schilderungen eines Fans. Demnach sei eine Gruppe von Chelsea-Anhängern auf dem Weg zu einem Pub gewesen, als sie von rund 25 mutmaßlich mit Messern bewaffneten Napoli-Ultras verfolgt worden sei. In diesem Zusammenhang sei eine Person niedergestochen worden. Der Fan betonte, er und die anderen Engländer hätten keinen Streit gesucht.

Chelsea rät Fans zu äußerster Vorsicht

In einer Stellungnahme rief Chelsea seine mitgereisten Anhänger zu äußerster Vorsicht in Neapel auf und teilte mit: „Der Verein möchte alle Fans daran erinnern, in der Stadt Vorsicht walten zu lassen und die im Vorfeld dieses Spiels gegebenen Ratschläge zu beachten.“

Die Londoner haben ihre Fans gebeten, sich nicht allein in der Stadt zu bewegen und auf Kleidung zu verzichten, die sie als Chelsea-Anhänger erkennbar macht. Eine Stellungnahme der italienischen Polizei zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor.