Champions League: City-Stars erstatten Ticketpreise nach Blamage

Niklas Senger 21.01.2026 • 18:01 Uhr Die Stars von Manchester City senden nach der blamablen Niederlage gegen Bodö/Glimt ein deutliches Zeichen an die eigenen Fans.

374 Fans von Manchester City traten am Dienstagabend die weite Reise zum Champions-League-Spiel ihrer Mannschaft am nördlichen Polarkreis an. Und das nur um zu sehen, wie man gegen FK Bodö/Glimt eine desaströse 1:3-Niederlage kassierte.

In einem gemeinsamen Statement entschuldigten sich die City-Stars um Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri und Erling Haaland nun bei den mitgereisten Fans und kündigten an, die Ticketkosten der mitgereisten Fans zu erstatten. Bei einem Preis von rund 28 Euro pro Ticket kommt damit eine Gesamtsumme von circa 10.739 Euro auf die Spieler zu.

„Unsere Fans bedeuten uns alles. Wir wissen, was unsere Anhänger aufopfern, wenn sie um die ganze Welt reisen, um uns zuhause und auswärts zu unterstützen, und wir werden das niemals als selbstverständlich ansehen. Sie sind die besten Fans der Welt“, entschuldigten sich die Spieler in ihrem Statement.

„Das bedeutet uns sehr viel“: City-Fans unterstützen die Spieler

Mit Blick auf die weite Reise und die eisige Kälte vor Ort sei es das Mindeste, „die Kosten für diese Tickets für die Fans zu übernehmen, die nach Bodo gereist sind“.

Laut dem offiziellen Fanclub der Cityzens (OSC) entstand diese Entscheidung der Spieler nicht erst auf Druck der Fans, da es nur wenige Forderungen nach einer Rückerstattung gegeben habe. So erklärte der Fanvertreter Kevin Parker: „Der City-Support hat an einem Spieltag eine unglaubliche Verbindung zu den Spielern, und diese Geste ist ein weiterer Beweis für diese Beziehung – das bedeutet uns sehr viel.“