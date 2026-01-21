"Eine erbärmliche Vorstellung": Presse rechnet mit Manchester City ab

Curdt Blumenthal 21.01.2026 • 11:08 Uhr Für Manchester City endet der vorletzte Spieltag der Champions League in einer peinlichen Niederlage gegen Bodö/Glimt. Die britische Presse kennt am Tag danach kein Erbarmen.

Mit einer 1:3-Niederlage blamierte sich Manchester City am Dienstagabend in der Champions League gegen den norwegischen Erstligisten Bodö/Glimt. Nach dem Spiel konnte Star-Stürmer Erling Haaland den Frust über das Auftreten seines Teams nicht zurückhalten: „Wir sind Manchester City – so können wir nicht auftreten und keine Spiele gewinnen. Das darf nicht sein.“

Doch auch die britische Presse holte – nicht zuletzt wegen der bereits am vergangenen Wochenende erlittenen Niederlage gegen den Rivalen Manchester United – zum Rundumschlag gegen die Mannschaft von Pep Guardiola aus.

SPORT1 zeigte eine Auswahl der Reaktionen aus der englischen Medienlandschaft:

The Guardian: „Dies war einer der schwächsten Abende in Pep Guardiolas Amtszeit bei Man City. Es gibt keine Entschuldigung für eine beschämende Niederlage, die die Stars des Vereins vor ernsthafte Fragen stellt. Eine so erbärmliche Vorstellung nach der desaströsen Leistung am Samstag in Old Trafford war nicht vorhersehbar. Jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Nicht mit diesem Trainer und diesen Spielern. Trotz zahlreicher Verletzungen, insbesondere in der Abwehr, ist der Niedergang von City ein echter Schock.“

Champions League: „Nordischer Albtraum“ für Manchester City

The Sun: „Nordischer Albtraum - City erleidet eine demütigende Champions-League-Niederlage und die direkte Qualifikation ist in Gefahr. Nach dem Ausscheiden in der Playoff-Runde gegen Real Madrid in der letzten Saison sollte man meinen, sie hätten ihre Lektion gelernt.“

Mirror: „Manchester City erleidet eine Champions-League-Demütigung. Pep Guardiola musste mit ansehen, wie seine Abwehr immer wieder auseinandergenommen wurde, während der Tabellenzweite in Norwegen einen der denkwürdigsten Abende seiner Karriere erlebte. City verlor in einer Stadt, die nicht einmal das Etihad-Stadion füllen könnte.“

Nur ein „Ausrutscher“ oder etwas „Besorgniserregenderes“?

Goal: „Eine defensive Katastrophe führt zu einer peinlichen Champions-League-Leistung. Manchester City bekam kalte Füße im Polarkreis. Ein Albtraum-Ausflug in den hohen Norden Norwegens wurde für City noch schlimmer, als Rodri in der zweiten Halbzeit vom Platz gestellt wurde.“