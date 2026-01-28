Champions League: Deutsches Playoff-Duell? Diese Gegner drohen dem BVB und Leverkusen

Maximilian Lotz 28.01.2026 • 23:17 Uhr Die Teilnehmer der K.o.-Phase der Champions League stehen fest. So geht es in den Playoffs weiter. Diese Teams warten auf die deutschen Klubs.

Die Ligaphase der Champions League ist Geschichte. Nach dem Showdown am Mittwoch stehen die ersten acht Achtelfinalisten und die 16 Teilnehmer an den Playoffs fest.

Am Freitag (12.00 Uhr im LIVETICKER) werden in Nyon die Playoff-Partien ausgelost. Doch bereits jetzt lässt sich anhand der Abschlusstabelle der Ligaphase die Anzahl der möglichen Gegner in der ersten K.o.-Runde für jeden Kontrahenten auf je zwei Teams begrenzen.

Die Mannschaften, die in der Tabelle die Ränge neun bis 24 belegt haben, werden in vier gesetzte und vier ungesetzte Paare eingeteilt. Bei der Auslosung der Playoffs wird dann der Tabellen-9. oder Tabellen-10. dem Tabellen-23. oder Tabellen-24. zugelost. Entsprechende Pärchen werden auch bei den folgenden Rängen gebildet. Also der Zehnte oder Elfte spielt dann gegen den 23. oder 24. - und so weiter.

Champions League: Die möglichen Gegner von Bayern, Leverkusen und Dortmund

So ergeben sich schon die möglichen Gegner für die deutschen Teams. Und dabei könnte es sogar zu einem direkten Playoff-Duell unter Bundesligisten kommen.

Der BVB landete nach der 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand in der Abschlusstabelle auf Rang 17 und könnte somit entweder auf Bayer Leverkusen oder Atalanta Bergamo treffen. Die Werkself, die nach dem Sieg gegen den FC Villarreal (3:0) in der Endabrechnung auf Platz 16 landete, könnte im Kampf ums Achtelfinale entweder auf Dortmund oder Olympiakos Piräus treffen.

Auch im Achtelfinale könnte es zu deutschen Duellen kommen. Denn auf die Sieger aus den erwähnten Playoffs warten entweder der FC Arsenal oder eben der deutsche Rekordmeister FC Bayern.

Champions League: Die Termine für die Playoffs und das Achtelfinale

Und wann rollt der Ball wieder in der Königsklasse? Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt.

Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost. Die Runde der letzten 16 wird dann im März ausgetragen. Die Hinspiele steigen am 10./11. März, die Rückspiele am 17./18. März. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.

So geht es für die deutschen Teams weiter

FC BAYERN MÜNCHEN: Tabellenplatz 2, direkt für das Achtelfinale qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

BAYER LEVERKUSEN: Tabellenplatz 16, für die Playoffs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

BORUSSIA DORTMUND: Tabellenplatz 17, für die Playoffs qualifiziert

Mögliche Gegner (zunächst Heimspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen