Champions League: FC Bayern und Leverkusen jubeln - bitteres Bundesliga-Szenario droht!

SPORT1 28.01.2026 • 23:04 Uhr Die Vorrunde der Champions League ist vorbei, der XXL-Spieltag verlief für die deutschen Teams recht unterschiedlich. Nun könnte es zu einem bedauerlichen Szenario kommen. Das Real-Spiel nimmt bizarre Züge an.

Das XXL-Finale der Ligaphase in der Champions League ist Geschichte - auf etlichen Plätzen ging es 90 Minuten lang rund. Drei deutsche Teams stehen in der nächsten Runde, doch es droht ein bitteres Bundesliga-Szenario. Real Madrid erlebt einen üblen Abend.

Der FC Bayern sicherte sich den zweiten Platz hinter dem makellosen FC Arsenal mit einem 2:1-Sieg bei der PSV Eindhoven. Jamal Musiala schoss den Rekordmeister bei seinem Startelf-Comeback in der 58. Minute nach einer traumhaften Kombination mit Lennart Karl in Front. Ismaël Saibari glich in der 78. Minute aus, Joker Harry Kane (83.) sorgte für die Entscheidung.

Die Münchner hatten das Ticket für den direkten Einzug ins Achtelfinale bereits vor dem letzten Spieltag sicher. Für PSV um die ehemaligen Bayern-Profis Paul Wanner und Ivan Perisic bedeutet das Ergebnis das Aus.

Bitteres Bundesliga-Szenario möglich

Borussia Dortmund schließt die Vorrunde derweil auf Platz 17 ab. Der BVB unterlag Inter Mailand mit 0:2 - Federico Dimarco sorgte in der 81. Minute für den ersten Treffer, Andy Diouf legte nach. Inter schrammte als Zehnter dennoch knapp am Achtelfinal-Einzug vorbei.

Und die weiteren deutschen Teams? Bayer Leverkusen fuhr gegen den FC Villarreal einen 3:0-Sieg ein und landete auf Rang 16. Ein mögliches Ausscheiden war so den ganzen Abend über kein Thema. Die bereits ausgeschiedene Eintracht aus Frankfurt verabschiedete sich mit einer 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur aus dem Wettbewerb.

Für die Bundesliga-Teams ergibt sich nun ein eher unschönes Szenario. Leverkusen und Dortmund könnten in den Playoffs aufeinandertreffen - die Auslosung findet am Freitag statt. Und damit nicht genug, im Achtelfinale könnte es der Sieger dann mit dem FC Bayern zu tun bekommen.

Madrid stürzt aus den ersten Acht

Einen bitteren Abend erlebte Real Madrid, das gegen Benfica Lissabon beim 2:4 lange die klar schlechtere Mannschaft war. Für die Königlichen reichte es am Ende nur für Platz neun, es geht in die Playoffs! Dabei war man bis kurz vor Ende der Partie noch unter den ersten Acht.

Benfica erreichte die Playoffs derweil auf den letzten Drücker. Bizarr: Den Portugiesen war womöglich nicht bewusst, dass sie noch ein Tor brauchten. Sie spielten bis tief in die Nachspielzeit auf Zeit - ehe sie mit der letzten Aktion doch noch jubeln durften, Torwart Anatoli Trubin (!) traf noch zum 4:2, der sie über den Strich katapultierte.

Einen starken Auftritt legte derweil auch Kai Havertz hin: Der deutsche Nationalspieler, der bisher einen Großteil der Saison verletzt verpasst hatte, lieferte beim 3:2 des FC Arsenal gegen Kairat Almaty ein Tor und einen Assist. Sein DFB-Kollege Florian Wirtz traf beim 6:0 des FC Liverpool gegen Qarabag Agdam zum zwischenzeitlichen 2:0.

Komplett sensationell: FK Bodö/Glimt steht in den Playoffs, der Underdog bezwang Atlético Madrid mit 2:1.