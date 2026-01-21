Champions League: Bayern protestieren gegen Platzverweis

Johannes Vehren , Thomas Walz 21.01.2026 • 22:51 Uhr Bayern-Star Minjae-Kim muss vorzeitig Duschen gehen. Der Verteidiger sieht im Champions-League-Spiel gegen Union Saint-Gilloise in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte.

In der ersten Hälfte leistete sich der Südkoreaner ein taktisches Foul, wofür er unstrittig die erste Verwarnung sah. Große Aufregung gab es dann für die zweite Gelbe Karte.

Kim reagiert auf Platzverweis

Die Gäste zirkulierten den Ball auf Höhe der Mittellinie hin und her, ehe Raul Florucz im Rücken von Kim weglaufen wollte und der Verteidiger seinen Gegenspieler leicht am Arm zog. Florucz ließ sich fallen, der Schiedsrichter Rade Obrenovic pfiff das Foul und zeigte Kim die Ampelkarte.

Nach dem Spiel erwischte SPORT1 den Verteidiger und sprach ihn auf die zweite Gelbe Karte an. Hat er seinen Gegenspieler gehalten? „Ich habe ihn schon gehalten. Es ist ein Foul, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht“, antwortete Kim und drückte damit auch verbal sein Unverständnis über die Entscheidung des Unparteiischen aus.

Auf dem Rasen konnte der Bayern-Star die Welt nicht mehr verstehen und blickte den Schiedsrichter nur ratlos an. Seine Teamkollegen Harry Kane, Joshua Kimmich und Jonathan Tah stürmten zu Obrenovic, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Auch Coach Vincent Kompany verstand die Entscheidung nicht und reagierte für seine Verhältnisse recht aufgebracht.

Ballacks hartes Urteil

„Das wundert mich jetzt, weil es der Linienrichter überhaupt nicht angezeigt hat und der hat eigentlich die bessere Sicht gehabt“, meinte zunächst Michael Ballack während des Spiels bei DAZN.