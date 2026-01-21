Bayern im Achtelfinale! Kane liefert und patzt

Julius Schamburg 21.01.2026 • 22:54 Uhr Der FC Bayern bucht in der Champions League das Achtelfinal-Ticket. Harry Kane trifft entscheidend. Ein anderer Star kassiert einen vermeidbaren Platzverweis.

Harry Kane sei Dank! Der FC Bayern hat in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren, Union Saint-Gilloise im eigenen Stadion mit 2:0 (0:0) besiegt und sich direkt für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert.

Nach einer zähen ersten Halbzeit zündete die Mannschaft von Vincent Kompany nach Wiederanpfiff den Turbo. Ein stark aufspielender Harry Kane sorgte mit einem Doppelpack schnell für klare Verhältnisse (52., 55. nach Foulelfmeter), scheiterte aber auch einmal vom Elfmeterpunkt (81.).

Kane: „Waren etwas schlampig“

„Die zweite Halbzeit war besser, in der ersten Halbzeit waren wir etwas schlampig mit dem Ball. Wir hatten ohne Ball nicht genug Energie. Wir wollten mehr Intensität zeigen und das haben wir geschafft. Insgesamt sind es gute drei Punkte“, freute sich Kane nach dem Spiel bei DAZN.

Kompany verwies auf die Champions League und meinte: „Das kann nicht immer einfach sein. Das Tempo auf unserer Seite war nicht richtig. Wir waren nicht auf unserem besten Niveau.“ Dank der Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt konnte der Belgier dennoch zufrieden sein.

Kane traf zunächst per Kopf nach einer Ecke von Michael Olise. Kurz darauf wurde der Engländer im gegnerischen Sechzehner gefoult und trat selbst an. Er verwandelte eiskalt ins rechte untere Eck.

FC Bayern: Kane spielentscheidend - Kim fliegt vom Platz

Es waren bereits seine Tore sechs und sieben in der laufenden Champions-League-Saison. In seiner Karriere hat Kane nunmehr 47 Champions-League-Tore erzielt und ist damit in die Top 15 der ewigen Bestenliste aufgestiegen.

Nachdem Minjae Kim in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah, mussten die Bayern die Partie in Unterzahl beenden. Kim hatte Gegenspieler Raul Florucz unnötig festgehalten, wurde von Schiedsrichter Rade Obrenovic ein zweites Mal verwarnt und des Feldes verwiesen.

In der 81. Minute scheiterte Kane dann vom Punkt. Sein strammer Schuss knallte nur gegen die Latte. Es war sein erster vergebener Elfmeter in der Champions League seit dem 12. Oktober 2022 (damals noch im Trikot von Tottenham Hotspur beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt).

Olise vergab in der Schlussphase noch eine Riesenchance und schoss den Ball aus kürzester Distanz weit über das Tor der Gäste. Zuvor hatte Olise nach einem Frustfoul in der 58. Minute die Gelbe Karte gesehen. Neben der Vorlage zum ersten Bayern-Tor war der Franzose auch bei der Entstehung des zweiten Treffers entscheidend beteiligt.

Glanzparade von Neuer

In der ersten Hälfte taten sich die Bayern - wie auch schon gegen RB Leipzig (5:1) - über weite Strecken enorm schwer. Manuel Neuer rettete gegen Promise David aus kürzester Distanz und entschärfte dessen Kopfball mit einem starken Reflex (28.). Der langjährige Nationaltorwart ließ sich für die Aktion feiern und ballte die Faust.

Auf der Gegenseite setzte Raphael Guerreiro nach einer Ecke von Joshua Kimmich den Kopfball knapp über den Kasten und vergab damit die wohl aussichtsreichste Gelegenheit der Münchner in der ersten Hälfte (40.). Dahinter wäre Kane zur Stelle gewesen, was der Engländer seinem Teamkollegen auch kurz mitteilte.

Beim letztlich klaren Sieg mussten die Bayern einen kurzfristigen Ausfall verkraften: Der Franzose Dayot Upamecano stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Um Tom Bischof gab es eine kurze Schrecksekunde beim Aufwärmen, der Youngster konnte aber trotzdem starten und bespielte die linke Seite der Viererkette.

Südkurve bleibt leer - die Fans finden eine andere Lösung

Aufgrund technischer Probleme sperrte der FC Bayern anschließend allerdings die gesamte Südkurve, insgesamt 9.336 Plätze blieben frei. Die Fans der Südkurve fanden dennoch eine Lösung und quartierten sich kurzerhand im Oberrang ein. „Wir sind immer hier - die Kurve das sind wir“, stand auf einem Banner im Stadion geschrieben.

Champions League: Bayern holt wichtigen Sieg

In der Tabelle liegt der FC Bayern vor dem letzten Spieltag der Ligaphase mit 18 Punkten auf Platz zwei. Saint-Gilloise belegt mit sechs Punkten den 31. Rang.

Damit beenden die Bayern die Ligaphase sicher in den Top 8 und sind für das Achtelfinale qualifiziert. Außerdem gibt es in dieser Saison eine Neuerung im Modus: Die Teams auf den Plätzen eins bis vier dürfen das Rückspiel im Viertelfinale im eigenen Stadion bestreiten - die Top 2 hätten diesen Vorteil auch im Halbfinale.