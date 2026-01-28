Champions League: Erneute Enttäuschung für Frankfurt

SID 28.01.2026 • 22:54 Uhr Die Eintracht verpasst einen versöhnlichen Abschluss der Champions-League-Reise. Die Spurs buchen dagegen das Achtelfinale.

Eintracht Frankfurt hat sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der zuletzt aus der Form geratene Fußball-Bundesligist verlor im Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:0). Die Partie zum Abschluss der Ligaphase war die womöglich letzte unter Interimstrainer Dennis Schmitt. Medienberichten zufolge übernimmt der Spanier Albert Riera in den kommenden Tagen als Coach.

Für die Londoner trafen der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) und Dominic Solanke (77.), sie sorgten für den direkten Einzug der Spurs ins Achtelfinale. Die Frankfurter konzentrierten sich beim Abschied aus der Königsklasse, für die sich die Eintracht vergangene Saison zum ersten Mal über die Liga qualifiziert hatte, vor allem aufs Verteidigen und traten offensiv nur sporadisch in Erscheinung. Die SGE war bereits vor der Partie sicher ausgeschieden.

Die Frankfurter wollten sich mit einer couragierten Leistung auch die Gunst der Fans zurück erkämpfen, waren nach nicht einmal 120 Sekunden aber das erste Mal im Glück. Der ehemalige Leipziger Xavi Simons traf, sein Tor zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld aber nicht (2.). Wilson Odobert (29.) mit einem Pfostentreffer und erneut Simons nach einem schlimmen Fehlpass von Keeper Kaua Santos (30.) vergaben gegen die sehr defensiv aufgestellte Eintracht weitere Chancen.