Champions League heute: Leverkusen - Villarreal LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.01.2026 • 17:40 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den FC Villarreal. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt am Mittwoch, 28. Januar 2026, den FC Villarreal zum Champions-League-Duell in der BayArena, Anstoß ist um 21:00 Uhr.

An der Seitenlinie stehen Kasper Hjulmand für die Werkself und Marcelino García für das „Gelbe U-Boot“. Die Spielleitung übernimmt der norwegische Referee Espen Eskas, der in dieser Saison bereits zwei Partien der Königsklasse gepfiffen hat.

Champions League heute: So verfolgen Sie Leverkusen - Villarreal LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Champions League: Bayer Leverkusen kämpft um Playoff-Ticket

Mit einem Sieg erreicht Leverkusen sicher die Playoffs, selbst ein Punkt oder eine Niederlage könnte reichen, sofern die Konkurrenten mitspielen. Aber: Wenn Leverkusen nicht gewinnt, droht zugleich das Ende aller Königsklassen-Träume schon in der Ligaphase. Vor dem Showdown liegt die Werkself auf Rang 20 - und nur ein Zähler vor Platz 25, der das Aus bedeuten würde.

Die heutige Begegnung ist das fünfte Pflichtspielduell beider Klubs im Europacup – bisher spricht alles für die Spanier: Drei Siege und ein Remis aus den Jahren 2011 bis 2016 in der Europa League bedeuten für Villarreal eine makellose Serie gegen Leverkusen.

Aus Sicht der Werkself ist nur gegen Manchester United die Negativbilanz noch deutlicher. Der letzte Auswärtssieg Villarreals bei einem Bundesligisten datiert allerdings vom März 2011 – ebenfalls in Leverkusen, seitdem blieb das Team in fünf Gastspielen auf deutschem Boden sieglos.

Torwart-Frage beschäftigt Leverkusen

Bei Bayer beschäftigt vor dem Anpfiff vor allem die Torhüterfrage nach der Leihe von Jonas Omlin. Der Schweizer soll den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen, nachdem Stammkeeper Mark Flekken mit einer Bänderverletzung fehlt und Janis Blaswich zuletzt zweimal startete.

Trainer Hjulmand sprach sich vor dem Duell mit Villarreal vorerst für Blaswich aus. „Er ist die Nummer eins“, sagte der Däne und ergänzte: „Und dann sehen wir. Es geht um Leistungen. Natürlich ist es immer möglich.“

Sportlich hat Hjulmands Elf mit dem 1:0 gegen Werder Bremen die zuvor ausgerufene „Mini-Krise“ gestoppt; die Fans nutzten den Sieg, um die erste Saisonniederlage des FC Bayern zu bejubeln und an die ungeschlagene Meisterrunde 2023/24 zu erinnern.

In der Königsklasse fällt auf: In den letzten fünf Leverkusener Spielen fiel stets mindestens ein Treffer vor der Pause, und 71 Prozent der Partien endeten mit einer geraden Toranzahl. Schlüsselspieler Alejandro Grimaldo liefert ligaweit die meisten linienbrechenden Zuspiele, kam in 43 Prozent der Champions-League-Spiele selbst zum Abschluss und bringt im Schnitt 75 erfolgreiche Pässe pro 90 Minuten an den Mann.

Villarreal-Fakten: Oluwaseyi trifft zuverlässig

Villarreal reist mit einer kuriosen Statistik an: Das Team ist in dieser Champions-League-Saison nach sieben Partien noch sieglos (ein Remis, sechs Niederlagen) – eine spanische Premiere.

In den vergangenen vier Begegnungen des Gelben U-Boots fiel vor der Pause kein Tor, während Stürmer Tani Oluwaseyi mit Treffern an den Spieltagen sechs und sieben als erster Villarreal-Profi überhaupt in zwei CL-Partien in Folge traf.

Marcelino García setzt außerdem auf ein kompaktes Zentrum rund um Dani Parejo, hat aber die schlechteste Ausbeute an Toren auswärts gegen deutsche Klubs seit 2011.

