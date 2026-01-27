Newsticker
Bayer verkündet Torwart-Transfer

Bei Bayer ist Mark Flekken verletzt. Ersatz findet der Champions-League-Teilnehmer ganz in der Nähe.
Bayer 04 Leverkusen befindet sich gerade in einer Krise: die Ergebnisse stimmen gar nicht. Der Sportgeschäftsführer Simon Rolfes spricht klar über die Ziele.
SID
Bayer Leverkusen hat auf die Verletzung seines Stammtorhüters Mark Flekken reagiert und Jonas Omlin vom Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach verpflichtet.

Zuletzt hatte Janis Blaswich bei Bayer im Tor gestanden, der frühere Schweizer Nationalspieler Omlin wiederum verlor seinen Stammplatz in Mönchengladbach verletzungsbedingt an Moritz Nicolas. Das Leihgeschäft bis zum Saisonende ist somit im Interesse beider Seiten.

Flekken fehlt wegen Knieverletzung verletzt

„Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate.“

Flekken (32) hatte im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (0:1) eine Bänderverletzung im rechten Knie erlitten, er fällt noch für einige Wochen aus. Für zwei Pflichtspiele sprang zunächst Blaswich (34) ein. Omlin (32) wird auch umgehend für die Champions League nominiert, Bayer spielt am Abend (21.00 Uhr) gegen den FC Villarreal.

