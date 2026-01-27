Bayer verkündet Torwart-Transfer

SID 27.01.2026 • 09:55 Uhr Bei Bayer ist Mark Flekken verletzt. Ersatz findet der Champions-League-Teilnehmer ganz in der Nähe.

Zuletzt hatte Janis Blaswich bei Bayer im Tor gestanden, der frühere Schweizer Nationalspieler Omlin wiederum verlor seinen Stammplatz in Mönchengladbach verletzungsbedingt an Moritz Nicolas. Das Leihgeschäft bis zum Saisonende ist somit im Interesse beider Seiten.

Flekken fehlt wegen Knieverletzung verletzt

„Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate.“