Champions League heute: Piräus - Leverkusen LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 20.01.2026 • 17:30 Uhr Olympiakos Piräus empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Georgios Karaiskakis Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) empfängt Olympiakos Piräus Bayer 04 Leverkusen im Georgios-Karaiskakis-Stadion zum Duell der Champions-League-Zwischenrunde.

Das Aufeinandertreffen erinnert an die Gruppenphase 2002/03, als beide Teams je ein Heimspiel gewannen – Olympiakos mit 6:2, Leverkusen mit 2:0. Seitdem ist Leverkusen in Griechenland allerdings ohne Erfolg (drei Gastspiele, ein Remis, zwei Niederlagen). Bei Partien gegen Klubs außerhalb der Top-5-Ligen blieb die Werkself europaweit jedoch zuletzt 19-mal ungeschlagen (14 Siege, fünf Remis).

Champions League heute live: So verfolgen Sie Piräus - Leverkusen im TV, Livestream, Ticker

Olympiakos-Coach José Luis Mendilibar kann sich vor eigenem Publikum auf eine Abwehr stützen, die zuletzt viermal in Folge maximal zwei Treffer pro Partie zuließ – keine der Begegnungen überschritt dabei die Drei-Tore-Marke.

In dieser Königsklassen-Saison geben die Griechen im Schnitt 14,8 Abschlüsse pro Spiel ab – ihr bester Wert seit Beginn der Datenerfassung 2003/04. Torjäger Ayoub El Kaabi traf in einem Drittel der CL-Partien, während Keeper Konstantinos Tzolakis laut Expected-Goals-Modell vier Gegentreffer mehr kassierte, als zu erwarten gewesen wäre – der schwächste Wert aller Torhüter im laufenden Wettbewerb.

Leverkusen reist angeschlagen an: Flekken und Tella fallen aus

Bayer-Trainer Kasper Hjulmand muss in Piräus auf zwei Leistungsträger verzichten: Torhüter Mark Flekken fehlt mit einer Bänderverletzung im rechten Knie, Offensivmann Nathan Tella pausiert wegen Problemen am rechten Fuß.

Ersatzkeeper Janis Blaswich, der Flekken schon beim 0:1 in Hoffenheim vertreten hat, wird zwischen die Pfosten rücken. Verletzungsbedingt fehlten den Rheinländern zuletzt auch Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios. Trotz der personellen Sorgen erzielte Leverkusen in 50 Prozent seiner CL-Spiele jeweils sowohl vor als auch nach der Pause mindestens einen Treffer und stellte in den vergangenen drei Partien eine deutliche Torgefahr in den ersten 45 Minuten unter Beweis.

Statistikduell: Pressing-Power trifft auf Schussfreudigkeit

Mit Malik Tillman (durchschnittlich 71,4 intensive Pressingsequenzen/90 Minuten – CL-Bestwert) und Stürmer Christian Kofane (68,6 – Topwert aller Angreifer) bringt Leverkusen enorme Druckphasen ins Spiel. Gleichzeitig verteilt Regisseur Aleix García im Schnitt 14,2 linienbrechende Pässe pro Partie und trifft in Piräus auf seinen früheren Trainer Mendilibar aus gemeinsamen Tagen bei Eibar.

Olympiakos beendete jüngst eine Serie von zehn sieglosen CL-Spielen durch ein 1:0 gegen Kairat Almaty und traf dabei in zwei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils einmal. In Leverkusens letzten sechs Auswärtsauftritten fiel immer mindestens ein Treffer vor der Pause, während die Griechen europaweit ihren höchsten Königsklassen-Sieg weiterhin gegen die Werkself (6:2, 2002) verbuchen.

Champions League: Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.