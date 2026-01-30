Champions League: Was die Auslosung für Bayern bedeutet

SID 30.01.2026 • 12:27 Uhr Im Februar kommt es im Achtelfinale der Champions League nicht zu einem Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Im Achtelfinale könnten jedoch beide West-Klubs auf den FC Bayern treffen.

Kein deutsches Duell in der Königsklasse: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehen sich in den Play-offs der Champions League aus dem Weg.

Wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab, bekommt es der BVB stattdessen mit dem italienischen Klub Atalanta Bergamo zu tun. Leverkusen trifft wie bereits in der Ligaphase (0:2) auf Olympiakos Piräus aus Griechenland. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt.

BVB und Bayer könnten im Achtelfinale auf Bayern treffen

Ein deutsches Duell ist dafür aber im Achtelfinale möglich: Der FC Bayern, der sich als Zweiter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat, trifft auf den Sieger einer der beiden Begegnungen. Auch ein Kräftemessen mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal wäre für Dortmund und Leverkusen im Achtelfinale möglich.

Leverkusen hatte sich mit zwölf Punkten als 16. für die K.o.-Phase qualifiziert, der BVB (11) landete nach einer Niederlage gegen Inter Mailand am Mittwoch (0:2) auf Rang 17 - und damit im gleichen Pfad wie die Werkself. Bayer muss zunächst auswärts in Piräus ran, der BVB bestreitet das Hinspiel vor den eigenen Fans.