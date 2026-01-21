Champions League: So macht der FC Bayern heute schon das Achtelfinale klar!

Benedikt Lohr 21.01.2026 • 14:29 Uhr Der FC Bayern kann mit einem Sieg gegen Royale Union Saint-Gilloise direkt das Achtelfinale der Champions League erreichen. Ein Erfolg heute sichert nicht nur die Qualifikation, sondern verschafft den Münchnern auch eine vorteilhafte Ausgangsposition für die K.o.-Runden.

Der FC Bayern hat am Mittwochabend die Chance, mit einem Sieg gegen Royale Union Saint-Gilloise direkt das Achtelfinale der Champions League in der Partie (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der heimischen Allianz Arena zu sichern.

Wenn Bayern heute gewinnt, ist der Einzug ins Achtelfinale damit sicher. Kein Team auf Platz vier bis sieben kann die Münchner bei einem Sieg noch überholen.

Nur Atalanta Bergamo auf Platz 8 könnte Bayern noch in der Tabelle verdrängen, aber nur, wenn Bayern in den letzten beiden Spielen mindestens einmal unentschieden oder schlechter spielt und Atalanta beide ausstehenden Partien gewinnt.

Champions-League: FC Bayern vor entscheidender Partie

Bayern hat bisher fünf von sechs Gruppenspielen gewonnen und steht mit 15 Punkten auf Platz drei. Tabellenführer Arsenal (21 Punkte) und Real Madrid (15 Punkte) haben ihren siebten Spieltag bereits absolviert.

Die Verfolger Paris Saint-Germain (13 Punkte) und Manchester City (13 Punkte) verloren gestern ihre Partien und konnten keine Punkte auf den FC Bayern gutmachen. Auch Tottenham Hotspur auf Platz vier und Sporting Lissabon auf Platz sechs können den FC Bayern dann nicht mehr einholen.

Ein direkter Achtelfinaleinzug würde dem FC Bayern zudem zwei Spiele im Februar ersparen. Außerdem gibt es in dieser Saison eine Neuerung im Modus: Die Teams auf den Plätzen eins bis vier dürfen das Rückspiel im Viertelfinale im eigenen Stadion bestreiten - die Top Zwei hätten diesen Vorteil auch im Halbfinale.

FC Bayern: Kompany warnt vor Zuversicht

Bayern-Trainer Vincent Kompany betont die Bedeutung eines hohen Tabellenplatzes und den Heimvorteil, warnt aber zugleich vor zu großer Zuversicht: „Ein Platz unter den ersten Vier ist das Ziel. Das Rückspiel zu Hause zu haben, ist ein klarer Vorteil, aber ab der K.o.-Phase ist es ein anderes Turnier. Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen und müssen jedes Spiel ernst nehmen.“