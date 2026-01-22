Champions League: So sichert der FC Bayern Platz zwei

Moritz Pleßmann 22.01.2026 • 11:26 Uhr Nach dem Sieg gegen Union Saint-Gilloise ist der FC Bayern fix für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Eine Top-Platzierung bringt große Vorteile.

Der FC Bayern hat sich nach einem 2:0 gegen Union Saint-Gilloise komfortabel für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert und steht vor dem abschließenden Spieltag hinter dem ungeschlagenen FC Arsenal auf Rang zwei der Ligaphase.

Drei Punkte Vorsprung auf Real Madrid und den FC Liverpool bedeuten: Schon ein Remis im Duell mit der PSV Eindhoven am kommenden Mittwoch reicht der Mannschaft von Vincent Kompany, um den zweiten Platz und damit auch einen enormen Vorteil zu sichern.

Denn seit dieser Saison genießen die Top vier bis einschließlich Viertelfinale im Rückspiel immer Heimrecht. Die besten zwei Teams der Gruppenphase hätten auch im Halbfinale dann noch diesen großen Vorteil sicher - wenn sie es erreichen.

„Wir wollen diesen zweiten Platz natürlich behaupten. Dann gehst du natürlich Arsenal aus dem Weg. Das ist also noch ein ehrenwertes Ziel“, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed-Zone.

Champions League: So wird Bayern noch Erster

Die Gunners stehen mit 21 Punkten an der Spitze der Tabelle, die Bayern haben 18 Punkte auf dem Konto. Ein Sieg und eine gleichzeitige Niederlage Arsenals gegen Qairat Almaty könnten Bayern sogar noch die Spitzenposition einbringen. Bei Punktgleichheit bräuchte Bayern (aktuell +13) aber die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Arsenal (+18).