Upamecano fehlt: Star des FC Bayern fällt kurzfristig aus!

Der FC Bayern verkündet kurz vor dem Spiel gegen Union Saint-Gilloise einen Ausfall in der Verteidigung.

Der FC Bayern muss beim Spiel gegen Union Saint-Gilloise in der Champions League (21 Uhr im LIVETICKER) unerwartet auf Dayot Upamecano verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister kurz vor der Partie bekannt gab, fehlt der Innenverteidiger krankheitsbedingt.

Für Upamecano rückt Minjae Kim in die Startelf, an der Trainer Vincent Kompany im Vergleich zum letzten Spiel gegen RB Leipzig vier Veränderungen vornahm.

FC Bayern ohne Upamecano - aber mit wichtigem Ziel

Bislang stand Upamecano in der Königsklasse stets in der Startelf, der 27-Jährige gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Münchner.