Upamecano fehlt: Star des FC Bayern fällt kurzfristig aus!

Bayern-Star fällt kurzfristig aus

Der FC Bayern verkündet kurz vor dem Spiel gegen Union Saint-Gilloise einen Ausfall in der Verteidigung.
Im Podcast "Die Bayern-Woche" spricht SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger mit Madeleine Etti über den Vertragspoker von Dayot Upamecano und was genau den Marktwert eines Spielers bestimmt.
Der FC Bayern muss beim Spiel gegen Union Saint-Gilloise in der Champions League (21 Uhr im LIVETICKER) unerwartet auf Dayot Upamecano verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister kurz vor der Partie bekannt gab, fehlt der Innenverteidiger krankheitsbedingt.

Für Upamecano rückt Minjae Kim in die Startelf, an der Trainer Vincent Kompany im Vergleich zum letzten Spiel gegen RB Leipzig vier Veränderungen vornahm.

FC Bayern ohne Upamecano - aber mit wichtigem Ziel

Bislang stand Upamecano in der Königsklasse stets in der Startelf, der 27-Jährige gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Münchner.

Der FC Bayern kann gegen die Gäste aus Belgien das Achtelfinale perfekt machen. Mit einem Sieg steht das Kompany-Team einen Spieltag vor Ende der Ligaphase sicher unter den besten Acht der Champions League.

