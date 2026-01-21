Champions League: Szoboszlai schießt ein Ronaldinho-Tor!

SPORT1 21.01.2026 • 22:20 Uhr Dominik Szoboszlai schockt Olympique Marseille in der Champions League mit einem Geniestreich. Die Reaktionen in England lassen nicht lange auf sich warten.

Wie einst Ronaldinho, wie einst Lionel Messi: Dominik Szoboszlai hat den FC Liverpool in der Champions League gegen Olympique Marseille (hier im LIVETICKER) mit einem genialen Geistesblitz in Front gebracht.

Kurz vor der Halbzeit trat der einstige Bundesliga-Profi aus knapp 20 Meter zum Freistoß an - und setzte den Ball unter der hochspringenden Mauer hinweg lässig flach ins Eck.

Eine Freistoßtechnik, die einst Ronaldinho weltberühmt gemacht hatte und auch von Messi verwendet wurde. Das führte dazu, dass viele Teams einen Spieler hinter ihre Mauern legen.

„Szoboszlai lässt Marseille verstummen“

Nicht aber Marseille, was Szoboszlai eiskalt ausnutzte.

„Wahre Qualität von Szoboszlai. Wirklich clever, daran überhaupt zu denken“, sagte der ehemalige Liverpool-Spieler Charlie Adam im BBC Radio 5.

„Szoboszlai lässt Marseille verstummen“, titelte die Daily Mail, die dem Ungarn ein „einfach nur brillantes Tor“ attestierte. Der Guardian meinte: „Ein schelmischer, frecher Freistoß, auf seine Weise ziemlich brillant.“