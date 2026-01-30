Champions League: Termine für BVB und Bayer fix

SID 30.01.2026 • 18:40 Uhr Der BVB und Leverkusen müssen in den Playoffs der Champions League ran. Jetzt sind auch die Termine bekannt.

Kein deutsches Duell in der Champions League: Nach der Auslosung der Playoffs in Nyon sind nun auch die Anstoßzeiten von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen bekannt geworden.

Der BVB bekommt es am 17. Februar (21.00 Uhr) zu Hause mit dem italienischen Klub Atalanta Bergamo zu tun. Leverkusen trifft tags darauf (ebenfalls 21.00 Uhr) wie bereits in der Ligaphase (0:2) auswärts auf Olympiakos Piräus aus Griechenland.

Die Rückspiele der Zwischenrunde finden am 24./25. Februar statt. Zuerst tritt Leverkusen in Piräus an (24. Februar um 21.00 Uhr). Am 25. Februar (18.45 Uhr) spielt der BVB in Bergamo.

Duell mit dem FC Bayern?

Ein deutsches Duell ist im Achtelfinale möglich: Der FC Bayern, der sich als Zweiter der Ligaphase direkt für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat, trifft auf den Sieger einer der beiden Begegnungen. Auch ein Kräftemessen mit dem englischen Tabellenführer FC Arsenal wäre für Dortmund und Leverkusen im Achtelfinale möglich.

Leverkusen hatte sich mit zwölf Punkten als 16. für die K.o.-Phase qualifiziert, der BVB (11) landete nach einer Niederlage gegen Inter Mailand am Mittwoch (0:2) auf Rang 17 - und damit im gleichen Pfad wie die Werkself. Bayer muss zunächst auswärts in Piräus ran, der BVB bestreitet das Hinspiel vor den eigenen Fans.

Zu einem schnellen Wiedersehen kommt es dafür in Lissabon zwischen Benfica und Rekordsieger Real Madrid. Die Portugiesen von Startrainer José Mourinho hatten sich am Mittwoch durch ein 4:2 gegen die Königlichen inklusive eines dramatischen Finals und eines Torwart-Treffers von Anatolij Trubin in die K.o.-Runde gerettet und fordern die Madrilenen nun erneut heraus.

Woltemade muss nach Aserbaidschan

Nationalstürmer Nick Woltemade trifft mit Newcastle United auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Titelverteidiger Paris Saint-Germain misst sich mit Ligakonkurrent AS Monaco.