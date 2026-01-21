Novum in der Champions League - es folgen Tränen

SPORT1 21.01.2026 • 22:22 Uhr Qarabag Agdam gewinnt spät gegen Eintracht Frankfurt. Der Siegtreffer ist ein historischer - und lässt den Torschützen emotional werden.

Historischer Moment für Behlul Mustafazade! Der Innenverteidiger von Qarabag Agdam erzielte gegen Eintracht Frankfurt das erste Tor eines aserbaidschanischen Spielers in der Geschichte der Champions League.

Der Treffer war zudem der entscheidende zum 3:2-Sieg und fiel erst kurz vor Schluss in der Nachspielzeit. Nach Abpfiff gab es für Mustafazade und sein Team kein Halten mehr, es wurde emotional. Dem 28-Jährigen kamen die Tränen.

Champions League: Großer Jubel bei Qarabag

Seine Mitspieler kamen schon beim Treffer jubelnd auf den Torschützen zugerannt und feierten ausgelassen. Mustafazade rannte zudem zu seinem Trainer Qurban Qurbanov und umarmte ihn herzlich.

Die Enttäuschung bei der Eintracht, für die die Champions League nun vorbei ist, war groß.