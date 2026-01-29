Champions League: Trauriger Aspekt bei Benfica-Sensation

Niklas Senger 29.01.2026 • 15:36 Uhr Andreas Schjelderup trifft für Benfica doppelt und ermöglicht damit die spektakuläre Schlussphase gegen Real Madrid. Nach dem Spiel offenbart der Norweger aber einen traurigen Aspekt seiner Glanzleistung.

Beim 4:2-Sieg gegen Real Madrid brachte der Norweger Schjelderup sein Team mit zwei Treffern (36. und 54.) überhaupt erst auf die Siegesstraße. Nach dem Abpfiff offenbarte der 21-Jährige jedoch einen traurigen Aspekt der Sensation und zeigte sich selbstkritisch.

Champions League: Benfica-Star enthüllt traurigen Hintergrund

„Es war fantastisch, davon träumen wir – in diesem wunderschönen Stadion zu spielen und Real Madrid zu schlagen... Es ist unglaublich“, feierte Schjelderup den Sieg zunächst bei Sport TV, bevor er offenbarte: „Ich möchte das meiner Großmutter widmen, die dieses Jahr gestorben ist. Danke.“

Schon bei seinem Torjubel war dem Flügelspieler die Emotionalität anzusehen, als er auf die Knie ging und mit beiden Fingern in Richtung Himmel zeigte.

Trotz Playoff-Ticket und Doppelpack: „Bin ein wenig enttäuscht“

Es waren die ersten beiden Treffer, die der achtmalige Nationalspieler in der Champions League erzielte, und die ihm die Auszeichnung zum „Man of the Match“ einbrachten.

Zwar bestätigte Schjelderup, dass der Auftritt wohl sein bisher bester im Trikot von Benfica gewesen sei, dennoch erklärte er auch: „Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig enttäuscht, weil ich in diesem Spiel vier Tore hätte schießen müssen. Ich muss weiter hart arbeiten, aber es war ein fantastischer Sieg, es gibt keine Worte, um das zu beschreiben.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ausnahmetalent kommt in Fahrt

Schjelderup gilt seit geraumer Zeit als Ausnahmetalent und wechselte bereits im Januar 2023 vom FC Nordsjaelland nach Portugal. In Lissabon läuft sein Vertrag noch bis 2028 und soll eine Ausstiegsklausel von rund 100 Millionen Euro enthalten.